玩狗狗幣一夕損失468萬元！　投資客自嘲：我昨天還是百萬富翁

▲孔特索托年初砸下25萬美元投資加密貨幣「狗狗幣」。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國33歲男子孔特索托(Glauber Contessoto)年初時砸下25萬美元投資加密貨幣「狗狗幣」,當時它的價格約為0.045美元,結果狗狗幣在特斯拉創辦人馬斯克的加持下價格飆漲,孔特索托在4月搖身一變成為百萬富翁,沒想到22日狗狗幣大跌,瞬間損失16.7萬美元,讓他不禁自嘲,「直到昨天我還是個百萬富翁。」

根據CNBC報導,孔特索托在今年2月5日在狗狗幣(Dogecoin)市場投入25萬美元(約台幣706萬元),當時當時它的價格約為0.045美元。結果狗狗幣在5月8日創下0.73美元的歷史新高,這讓孔特索托的身家一度超過200萬美元,一夕之間成為百萬富翁。

不過隨著中國大陸開始打擊加密貨幣,狗狗幣市場持續波動,價格也開始下跌,截至22日孔特索托就損失超過16.7萬美元(約新台幣468萬元),讓他也自嘲表示,「直到昨天我都還是個百萬富翁。」但孔特索托並未將狗狗幣售出,而是在下跌期間購入更多狗狗幣。

'Up until yesterday, I had been a millionaire': This 33-year-old dogecoin investor refuses to sell despite losing over $167,000 in one day (via @CNBCMakeIt) https://t.co/032Qhhikdn