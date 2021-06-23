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玩狗狗幣一夕損失468萬元！　投資客自嘲：我昨天還是百萬富翁

▲▼狗狗幣,dogecoin。（圖／路透）

▲孔特索托年初砸下25萬美元投資加密貨幣「狗狗幣」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國33歲男子孔特索托（Glauber Contessoto）年初時砸下25萬美元投資加密貨幣「狗狗幣」，當時它的價格約為0.045美元，結果狗狗幣在特斯拉創辦人馬斯克的加持下價格飆漲，孔特索托在4月搖身一變成為百萬富翁，沒想到22日狗狗幣大跌，瞬間損失16.7萬美元，讓他不禁自嘲，「直到昨天我還是個百萬富翁。」

根據CNBC報導，孔特索托在今年2月5日在狗狗幣（Dogecoin）市場投入25萬美元（約台幣706萬元），當時當時它的價格約為0.045美元。結果狗狗幣在5月8日創下0.73美元的歷史新高，這讓孔特索托的身家一度超過200萬美元，一夕之間成為百萬富翁。

不過隨著中國大陸開始打擊加密貨幣，狗狗幣市場持續波動，價格也開始下跌，截至22日孔特索托就損失超過16.7萬美元（約新台幣468萬元），讓他也自嘲表示，「直到昨天我都還是個百萬富翁。」但孔特索托並未將狗狗幣售出，而是在下跌期間購入更多狗狗幣。

孔特索托表示，「當我開始投資狗狗幣時，我就計畫在這裡至少待一年，我將這輩子存的錢都投入，因為我知道我將會變成百萬富翁。」他提到，會不管如何價格如何波動，他都計畫在整個投資組合價值達1000萬美元時，才會出售10％的狗狗幣。

孔特索托也談到自己的投資經驗，他認為人們都會陷入短期波動的困境，沒有耐心從頭看到尾，「波動是隨著市場起伏的，如果你不能忍受波動，那麼你可能就不適合玩加密貨幣。」

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