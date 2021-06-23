這波滯留鋒雨量和預期差很大？　2重要原因曝光

▲今仍受滯留鋒面影響。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

有網友今天（23日）表示，這波鋒面感覺雨量跟預期落差很大。對此，天氣風險公司總經理彭啟明指出，這種大尺度和中小尺度系統混在一起，本來變動就很高，要靠前幾個小時監控才有辦法滾動式預測。中央氣象局今上午10時則對宜蘭縣和南高屏4縣市發布大雨特報。

彭啟明今在臉書解釋，雨量預測就像您的體重一樣，在某種情境不易預測， 這幾天他們都很注意自己及各家單位預測的雨量，每天滾動式檢查發現偏差不小，這當然有很重要的原因，就是高空的槽線位置有偏，西南風位置也有改變，讓模式12時前或一天前的沒有預測出來，大約平均在某些地方日雨量的預測誤差將近100毫米，大約多了將一倍的雨量，數字看起來很驚人。

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▼今台灣附近仍有許多水氣。（圖／氣象局）



彭啟明說，換句話說，如果下100、200毫米還好，再加上100毫米，考量近期每天下雨的水土保持，那就是很嚴重會釀災了，大家可以檢查他們連續幾天的提醒，「這一波和前兩波相比，很大的差異是這波鋒面有更明顯的西南風水氣，在台灣海峽這持續會有中小尺度對流生長的機會，這種中小尺度對流系統無法從現有的氣象預報模式中預測出來，只能有前幾個小時的預警時間，也有高度不確定性，如果發生在夜間或晚上，很容易無法通知到民眾，有時候一小時內發生的瞬間強降雨，一下子水就會淹起來。」

彭啟明指出，預測不是實際觀測，是強調有多少風險，做多少準備，如果準備了沒有發生災害，可以很開心，如果忽略風險而致災，那可就是生命財產安全。

▼今晨0時至10時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▼22日累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，這樣的大尺度、中小尺度在台灣特殊地形的交會，還有沒有辦法能夠預測更好，記得20幾年前到目前，很多國內學者都在探討，雖然建置不少工具有進步，可以抓到趨勢，在某些條件下可以預測得不錯，但整體在量上仍有誤差，如果從實用上似乎進步仍有限，只能靠滾動調整，還需要大家一起努力。

根據氣象局觀測，今晨0時至上午10時，全台累積雨量最多出現在屏東縣獅子鄉的53毫米。氣象局今對宜蘭縣、台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今南部及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今滯留鋒面仍在台灣上空加上西南風依舊偏強，天氣持續不穩定，白天西半部降雨有機會再度增多，各地出現陣雨或雷雨的機率仍偏高，部分區域仍有局部對流發展造成較大雨勢。

氣象局提醒，降雨屬於一波一波移入或發展，當中會有雨停的空檔，不過一旦有對流發展並通過時，就容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請留意對流發生時伴隨的強風、雷擊等劇烈天氣現象，留意氣象局發布的相關訊息，由於連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，適逢大潮，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水；溫度方面感受舒適，各地高溫約28到30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

