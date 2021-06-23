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三級擬延至712「全台陪雙北坐牢」　鄉民風向轉了：幫中央背黑鍋

▲▼0623 北農攤商快篩。（圖／記者黃克翔攝）

▲北農爆群體染疫，3篩檢站突暴增2千人。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前台北市議員苗博雅因一句「全台縣市陪雙北坐牢」失言風波，引發全民怒火！如今三級警戒恐再延到7月12日，PTT鄉民風向似乎逆轉，紛紛反酸「 這一刻，我們都陪3+11坐牢」，更砲火四射「雙北繼續幫中央擦屁股與背鍋下去」。

攤開近日確診數，自6月13日開始每日皆低於200例，到了21與22日更分別掉到75例與78例，死亡數部分，22日也創近一個月新低，本土疫情呈現趨穩，但6月29日是否能解封，或延到7月12日，政院將在上午給出答案。

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不過，苗博雅7日在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢，此話引發軒然大波，如今傳三級再延到712，釣出幾位網友在PTT不約而同發問，「聽說三級又要延長了，還以為下周開始放暑假，雙北以外的縣市現在在想什麼？全台灣陪雙北坐牢該如何反駁？」

另一名網友則在PTT以「全台陪雙北坐牢風向被帶起來了？」為標題直呼，是不是有人故意帶風向，全台陪雙北坐牢說越來越濃厚，前幾天才被噴到爆，怎麼會這樣？

底下鄉民紛紛炸鍋回應，「 這一刻，我們都陪3+11坐牢」、「3+11、入境不普篩、認知作戰、缺乏疫苗」、「制度問題，還是雙北問題？」「沒北農群聚6/28或許解封了」、「等到時候剩基桃就會開始再喊同島一命了」、「誰跟你說全台陪雙北，是陪柯文哲」、「雙北繼續幫中央擦屁股與背鍋下去」、「這不是風向，是事實...」「現在把矛頭指向雙北，蠻可悲的」。

▼網友熱議！（圖／翻攝PTT）

▲▼全台陪雙北坐牢要怎麼反駁（圖／翻攝PTT）

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