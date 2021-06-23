東奧擬「場內賣酒」被罵爆！不到1天政策急轉彎　忙改口：全場禁酒

▲東奧宣布，將全場禁酒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

東京奧運組織委員會22日表示，將會考慮是否在比賽會場內向觀眾販售酒類飲品，此言一出，隨即引發各界反彈聲浪。據悉，東奧因為已經和知名啤酒廠商簽訂贊助合約，提供對方比賽會場內的獨家酒類販售權，因此才會有意在疫情期間開放賣酒。不過疑似是受到輿論壓力，東奧組委會稍早正式宣布，會場內將禁止販售酒類飲品，同時也禁止飲酒。

根據《日本放送協會》報導，日本目前仍有部分地區處於緊急事態宣言與防止蔓延重點措施，因此也分別針對當地餐飲業者實施一定的酒類飲料販售管制，許多店家積極配合政府防疫政策，業績因此大受打擊，怎知先前才剛宣布將開放1萬人入場觀賽的東奧卻反其道而行，22日對外表示，有意在東奧期間於會場內販售酒類飲料。

▲東京奧運即將於7月23日正式登場。（圖／達志影像／美聯社）

消息一出，隨即遭到各界人士撻伐。立民黨代表枝野幸男表示，許多餐飲業者竭盡全力配合政府的防疫政策，即使業績備受打擊也堅持禁酒令，結果將集結1萬人的東奧比賽會場竟然打算賣酒，簡直令人不敢置信。他更痛批，東奧組委會此舉根本就是犧牲全國民的健康與性命。也有網友批評，政府對於東奧的態度「太雙標」，根本是特別待遇。

根據《共同社》報導，東京奧組會先前已經與知名啤酒廠商朝日啤酒簽訂贊助合約，對方也取得了場內的獨家酒類販售權，奧組會只好考慮開放在東奧會場販售酒類。

東奧組委會稍早正式宣布，為了防止新冠肺炎疫情持續擴散，將取消在會場內販售酒類飲料的計畫，不僅如此，全場禁止飲酒，也不可將酒類攜入場內。

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