快訊／北農續燒！全國三級延長至712或者微解封？陳時中14:00說明

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持說明疫情與相關防治作為，而全國三級疫情警戒暫定至6月28日，根據《ETtoday新聞雲》掌握，22日上午行政院開會，討論三級警戒延續二週至7月12日。對此，中央流行疫情指揮中心昨表示，是否調整，今日記者會中會正式對外說明。

台灣連續兩日確診病例低於百例，死亡個案也減少，近期不斷有微解封、分區解封等議題討論，陳時中昨日說明，之前有思考要分區，但詢問過各縣市首長意見，大家還是認為要全國一致，不會有分別，今日會統一宣布。

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不過國內疫情又因為北農群聚，疫情警戒再次提升。陳時中與農委會主委陳吉仲清晨視察雙北4座果菜批發市場，建議必須要在鄰近台北一市的萬大國小、台北二市都設篩檢站，且為提升效率，應直接採用PCR核酸檢測。

在疫苗部分，繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗、美國加碼捐贈250萬劑莫德納疫苗之後，昨日立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ給台灣，總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）說明，「我們希望做得更多，但我們盡力而為。」

至於疫苗採購，行政院發函台積電、鴻海永齡以政府的身份向BNT原廠或代理商買疫苗，而今早慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今（23）早9點，在慈濟慈善事業基金會副執行長何日生及律師陪同下，依程序正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。