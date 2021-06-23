餐飲業能再撐多久？網嘆「吃裝潢的」都難救：便當店反而生意更好

▲觀光區店家乾脆暫停營業。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

三級警戒禁止餐廳內用，現在計畫延長到7月12日，餐飲業者叫苦連天，很多甚至已經關門收攤。有網友好奇，三級警戒已超過1個月，若繼續延長，「常去的自助餐或其他餐飲業，大家覺得還可以撐多久？」

原PO在PTT透露，身邊有經營餐飲業的親友，聽說「生意差滿多的」，很多小店這1個多月以來都是硬撐，尤其是位在校園、辦公大樓附近的店家深受影響，學生都停課在家吃，上班族也改為居家辦公，高價位的餐廳更是天天虧損，無法內用客人都不上門，「餐飲業還可以撐多久？」

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▲便當型態的店家衝擊較小。（圖／記者郭世賢攝）



網友分析，原本就外帶取向的店家衝擊較小，有些甚至生意還變好，大家都改成去便當店買了就走，反觀高級飯店、高價位餐廳的生意就很慘，少了內用的裝潢、服務、氛圍，改成在家自己吃，客人寧願省一點吃樓下便當，或是乾脆自己煮最安心。

網友留言，「吃裝潢的都慘，很難救了啦」、「趁機會清掉打卡店，市場比較健康」、「網美咖啡店和規矩一堆的拉麵店都可以下去」、「在地小店應該還好，重災區是觀光區那些餐飲可能會倒」、「原本就外帶為主的生意更好了，像便當店包子店」、「吃氣氛那種慘，傳統早餐、便當店幾乎沒差，三級還是要吃三餐啊。」