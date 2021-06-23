我打得到疫苗嗎？一張圖看「3357萬劑抵台情形」　到貨率僅14.4%

▲疫苗到貨情況。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

COVID-19疫苗陸續抵台，台灣目前已到貨485.66萬劑，其中也包含日本贈送的AZ疫苗以及美國贈送的莫德納疫苗。《ETtoday新聞雲》根據台灣3357萬劑疫苗的到貨狀況做出圖表，讓讀者迅速掌握最新情形。

據了解，AZ疫苗是台灣首批來台的疫苗，政府一共向原廠購買了1000萬劑，第一批有11.7萬劑，於3月3日抵台、3月22日開打；另經由COVAX分配，有19.92萬劑於4月4日抵台、41.04萬劑於5月19日抵台。

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至於莫德納疫苗，政府一共向原廠購買了505萬劑，5月28日有15萬劑抵台，6月18日再有24萬劑抵台。

▲除了上表疫苗數量，立陶宛政府昨日宣布將贈台2萬劑AZ疫苗。（圖／曾梓倩）

除了我國自行採購的疫苗之外，日本贈台的124萬劑AZ疫苗已於6月4日到貨，美國贈送的250萬劑莫德納疫苗也在6月20日抵台。此外，立陶宛政府昨（22）日也宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，預計9月底前送達。

最後則是國產疫苗，高端及聯亞各有500萬劑，不過前者EUA還在審查中，後者則待2期解盲。

台灣疫苗的總數量共達3357萬劑，目前的到貨數量為485.66萬劑，到貨率僅有不到14.5%。根據指揮中心最新公布的疫苗接種對象，計算至第8類「65歲至74歲長者」已有574.9萬人，因此就算台人疫苗均僅打1劑，還是有超過7成的人要再等等。

▼7月1日起的疫苗接種對象。（圖／記者曾筠淇製）