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中國疫苗擋不住變種病毒！　這4國廣泛接種後「反爆新一波疫情」

▲▼菲律賓2021年2月28日獲取了首批來自中國科興生物公司製造的新冠疫苗。（圖／路透）

▲菲律賓2月28日獲取首批中國科興生物公司製造的新冠疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，中國去年推動「疫苗外交」，如今向90多國提供科興（Sinovac）與國藥疫苗（Sinopharm）。但蒙古、智利、巴林以及賽席爾4國的案例卻指出，各國在後疫情時代的復甦程度，可能取決於政府向人民提供何種疫苗，「中國疫苗在防範病毒傳播方面可能不是非常有效，尤其對於變種病毒更是如此」。

報導指出，北京將疫苗外交視為一個機會，試圖以更有影響力的大國姿態擺脫疫情；中國國家主席習近平承諾，將向全球數百萬人提供安全、有效且容易保存的疫苗，但當時各疫苗的效果都還不確定。

根據全球數據追蹤計畫Our World in Data，蒙古、智利、巴林以及塞席爾主要施打科興或國藥疫苗，目前約50%至68%人口完整接種，施打進度超越美國。但《紐約時報》資料指出，此4國也名列上週疫情最嚴重的前10個國家。

▲▼印尼已經開始大規模接種中國科興疫苗。（圖／路透）

▲印尼也大規模接種中國科興疫苗。（圖／路透）

舉例而言，美國約45％人口完全接種，大多數施打輝瑞或莫德納疫苗，確診數在過去6個月以來下降94％。蒙古主要施打國藥疫苗，推動接種後迅速放鬆管制，雖然高達52%人口接種，但20日卻新增2400例，與1個月前相比翻漲4倍。

以色列主要施打輝瑞疫苗，接種率為全球第二高，僅次於賽席爾，目前每100萬人日增病例為4.95。賽席爾主要施打國藥疫苗，每100萬人日增病例卻超過716。

輝瑞和莫德納疫苗有效性皆為90%以上，AZ、嬌生等其他疫苗大約是70％，國藥疫苗防護例約78.1%，但科興僅約51%。

科學家仍不確定，為何一些國家接種率相對較高，卻仍遭遇新疫情；變種病毒、僅注射第1劑就疏忽防疫都有可能，但這種「突破性感染」可能導致永久性的後果。儘管沒有疫苗能夠完全避免病毒傳播，但中國疫苗有效性相對較低，已被確認是最近多處疫情爆發的原因之一。

▲▼中國大陸科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）

▲《紐約時報》指出，中國疫苗遏止病毒傳播的效果不太好，尤其對於變種病毒更是如此。（圖／路透社）

《紐約時報》指出，上述情況可能導致疫情中出現3種國家，第一是利用自身資源獲取輝瑞和莫德納的富裕國家，第二是與大多數人口免疫目標相差甚遠的較貧窮國家；第三是完全接種但僅獲得部分保護的國家。

中國與其他90多個接受其疫苗的國家可能成為最後一種，在未來數個月甚至數年時間裡，持續面臨篩檢、經濟受挫、滾動式封鎖以及日常生活限制，公民日益質疑中國疫苗有效性，更難說服未接種者施打。

澳洲福林德斯大學（Flinders University）教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）表示，根據所有證據，有理由認為國藥疫苗對於遏止病毒傳播效果甚微。他也指出，接種中國疫苗的一項主要風險是，「接種者可能症狀輕微，甚至沒有症狀，仍會將病毒傳染感別人。我認為，世上大多數的政策決策者都沒有意識到這種複雜性」。

儘管如此，中國外交部發布聲明指出，該國疫苗的目標是遏止重症而非病毒傳播，安全有效性獲得認可，且沒有發現與最近疫情的關聯。他們也引用WHO數據指出，一些國家的接種率尚未達到防範疫情爆發的程度，必須繼續保持防疫措施。國藥、科興則都沒有回應。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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