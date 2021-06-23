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南韓接種後死亡通報率「AZ比輝瑞還低」！　日本擬開打

▲▼南韓已突破1300萬人接種第1劑新冠疫苗，圖為慶尚南道昌原市一名男子接種嬌生疫苗。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓的AZ疫苗接種後死亡率較輝瑞低。（圖／達志影像／newscom）

記者王佩翊／編譯

台灣日前取得日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，並開放第六類75歲以上長者施打，然而國內民眾因聽聞國外AZ疫苗血栓副作用案例，因此仍抱有疑慮。不過南韓先前針對高齡者實施大規模公費施打，發現AZ疫苗的死亡通報比例比輝瑞還要低。除此之外，先前緊急批准AZ疫苗但仍未開放接種的日本，也考慮將對60歲以上民眾施打，30日將在相關會議中研議。

根據Fnnews報導，南韓開放接種AZ、輝瑞以及嬌生等3個廠牌的疫苗，截至19日止一共完成1794萬3723次疫苗接種，其中通報不良反應6萬6395件，不良反應率0.37%。有高達6萬3092件、95%的案例為肌肉痠痛、頭痛等一般症狀，剩餘3303件、5%為死亡、過敏性休克等重大不良反應。

南韓當局官方數據指出，AZ疫苗的不良反應通報比例最高，為0.45%，其次依序為嬌生0.32%、輝瑞0.22%。不過接種疫苗後死亡案例的通報比例，輝瑞則比AZ還要高，AZ疫苗每10萬名接種者中出現1.04人死亡，輝瑞疫苗每10萬名接種者出現3.11人死亡，嬌生疫苗每10萬名接種者出現0.09人死亡。

另一方面，日本也開始重新審視AZ的安全性，有意開放施打。日本5月雖緊急批准莫德納與AZ疫苗，但因血栓副作用等疑慮，當時暫時不開放施打AZ疫苗。厚生勞動省22日擬定，未來將開放60歲以上長者公費施打AZ疫苗，30日會在專門分科會中討論相關事項。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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