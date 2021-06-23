美國國慶前「70％成人接種」目標將落空　Delta病例2周內翻倍

▲美國總統拜登3月時提出，要讓美國人能在國慶日安心與家人團聚慶祝，如今此目標極有可能落空。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國7月4日將迎來國慶「獨立日」，而拜登總統盼能在此前達到70％的美國成年人接種疫苗的目標確定落空，但仍有望能在國慶前讓70％的27歲以上民眾至少接種一劑疫苗。白宮防疫官員表示，若要將18到26歲的年輕族群考慮進來，目前還需要多花幾週的時間才能達成原訂目標。

根據CNN、CNBC等美媒報導，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）於22日記者會中表示，目前已有超過70%的30歲以上美國人接種至少一劑疫苗，且有望在7月4日國慶之前，實現7成27歲以上民眾接種疫苗的目標，但若將18到26歲的民眾納入計算，達成全國70%成年人都接種至少一劑則還需要「再花上幾週時間」，另一個目標則是在國慶前讓1.6億美國人完全接種疫苗。

▲美國年輕族群接種新冠疫苗意願相對較低。（圖／路透）

根據美國CDC數據指出，截至21日止，約有65％的美國成年人接種至少一劑疫苗，CNBC分析，依此接種速度，在今年第4季之前應能上升至67％。齊安茲特別點名，18到26歲的年輕族群由於較少受到疫情衝擊，接種意願也較低，目前美國官員正在與地方政府合作，接觸並鼓勵年輕人接種疫苗。齊安茲強調，尤其是在Delta變種病毒擴散的此刻，對此年齡層的人疫苗接種至關重要。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）向CNN表示，首見於印度的Delta變種病毒未來幾個月內將成為主流變異株。在6月5日前的2周內，CDC預估美國有將近10％的病例是由Delta變異株所引起，如今，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，5日到19日間相關病例上升至20.6％，相當於每5人就出現1人，且每2周數據就會翻倍成長，「Delta變種傳染性極強，除非疫苗接種率夠高，否則仍會爆發疫情。」

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