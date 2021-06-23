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北農4千人靠打疫苗圍堵疫情　醫4問題憂無法有效預防被感染

記者黃翊婷／綜合報導

台北農產運銷公司群聚案持續延燒，目前累計共54人確診，台北市長柯文哲力拚3天內讓4000名相關員工施打疫苗，全力圍堵疫情。不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學23日在臉書列出4個問題，憂心只靠單劑疫苗，恐怕無法讓接觸者有效預防被感染。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本捐贈124萬劑AZ疫苗上週開打。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲22日晚間8時許透過臉書PO文表示，北農當日總篩檢人數為538人，1人快篩陽性，從5月14日至22日，相關確診數達到54人，其中19人於5月31日前解除隔離。面對北農的疫情，柯文哲曾表明要在3天內替4000名相關人員施打疫苗，藉此防止疫情擴大。

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中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學23日凌晨0時許在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」PO文表示，美國CDC其實並不建議新冠肺炎疫苗用在處理疫情爆發或接觸已知感染者的預防，理由是新冠肺炎的平均潛伏期大約是4到5天，單劑疫苗無法在潛伏期內產生適當的免疫反應，因此，接觸者無法有效預防被感染。

謝宗學認為，北市府想靠疫苗圍堵疫情，可能會遇到以下4個問題：

1、無實證醫學前例可循，而且最具權威的美國CDC目前不建議採取此種作法，等於是一種大型人體試驗？
2、是強制員工接種嗎？員工應該有不接種的權利，若員工選擇不接種，北市府要如何處理？
3、若爆發群聚事件就全面接種疫苗，目前疫苗接種順位將失去意義，這樣會不會形成另類特權疫苗接種？
4、開此先例，以後其他縣市發生任何群聚事件，是不是都比照辦理？

▲▼0701疫苗接種對象（含雙北）。（圖／記者曾筠淇製）

▲7月1日疫苗接種對象（含雙北）。（圖／記者曾筠淇製）

不過，柯文哲在22日下午的防疫記者會上曾提到，北農的事情可能也會發生在其他大批發市場，比方說畜產公司、魚產公司、花卉甚至環南批發市場，考量到AZ疫苗還有剩下一些，未來會把北農的施打計畫改成「台北市批發市場專案」，讓北市的批發市場共約1萬540人，全部優先施打疫苗。

至於打疫苗的優先順序，柯文哲表示，當然醫院還是第一優先，還有防疫專責旅館的工作人員；再來是長者要優先，因為一旦感染死亡率太高，「兩害相權取其輕，80歲以上感染一次死亡率20％，實在太高。」下一個就是在管理上很困難的，做防疫工作成本很高的，要優先打。

美國 CDC 不建議新冠肺炎疫苗用在處理疫情爆發或接觸已知感染者的預防，理由是新冠肺炎的平均潛伏期是 4-5...

Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2021年6月22日 星期二
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