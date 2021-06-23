三級警戒擬再延長2周　餐廳業績雪崩哀嚎：無期變死刑！

記者陳俊宏／綜合報導

全國三級警戒擬再延長兩周到7月12日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天（23日）將正式宣布。不過，三級警戒至今已一個多月，台灣大道中港澄清醫院旁的J-Mall商場，受到疫情重擊得內傷，商場9成5店櫃全是餐飲類，由於三級警戒已延了2次，業者說，若再不解封或降級，業績等同從無期徒刑變成死刑。

《東森新聞》報導，店家苦撐，還得推優惠才能守住客人。一名消費者說，就是看外帶有沒有打折，沒打折就不會想要買。義大利餐館店長胡小姐表示，生計上都會有一些問題，沒有想過三級警戒會那麼久。

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▲▼店家業績超慘。（圖／東森新聞）



部分店鋪像燒肉店和簡餐店覺得開店就賠錢，乾脆選擇不營業，幾經思考仍決定在6月中重新開張，原因只希望活下去。J-Mall商場營運總監林一鳴表示，這邊都是以餐飲的店櫃為主，餐飲業績接近雪崩式下滑，店家為了要生存下去，去做餐飲外帶規畫。

時間回溯三級警戒初期，商場管理單位第一時間出手，對於各個店鋪降租先止血。林一鳴說，秉持大家共體時艱，一起度過疫情艱難時刻。

但誰也沒有料到，三級警戒持續這麼久，考量關鍵點在於餐飲集客效益高，即使改成外帶，業績也要止血。另一方面，商場經營者本身也是受害者，先將店家生意穩住，才能整體一起共好。