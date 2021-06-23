張雨生過世前一年「新加坡飆超高音」　珍貴畫面露出

▲張雨生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「我知道，我的未來不是夢……」這是被譽為有「音樂魔術師」之稱的歌手張雨生的成名歌曲，他為華語歌壇帶來無限璀璨時光，這位全方位的歌手，許多專輯歌曲都是詞曲包辦，後期還轉型成為唱片製作人，捧紅了天后張惠妹，即使張雨生英年早逝，出道10年來還是留下許多傳唱已久的作品。

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▲張雨生，被封為「音樂魔法師」。

1997年11月12日，年僅31歲的張雨生，因疲勞駕駛在淡水發生嚴重車禍，昏迷了24天後，因為腦水腫和併發症，宣告不治離世，歌迷更是對他的離去感到不捨，近日一段1996年在新加坡表演的錄影，至今高亢不可思議的音域仍舊讓人懷念。

▲張雨生高亢嘹亮歌聲至今仍讓歌迷們驚豔與懷念。

這段長達30分鐘的珍貴影片，畫面中的張雨生一身休閒打扮，手持吉他頭戴灰色鴨舌帽，他在餐廳舞台上表演，除了一首首膾炙人口的成名曲，「如果你冷」、「一天到晚游泳的魚」、「我的未來不是夢」，他還帶來了「望春風」、「天黑黑」、「Let It Be」等經典目，聽得、看得粉絲們滿滿都是回憶。

▲張雨生於新加坡表演片段曝光。（圖／翻攝自張哲生臉書）

張雨生在演唱「如果你冷」時，展現出驚人肺活量，還有那飽滿的高音搭上清澈嗓音，讓現場賓客各個聽得如癡如醉，在演出告一段落後，現場觀眾們也給予如雷掌聲；過程中，張雨生還祝福一對用餐的情侶「希望你們有情人終成眷屬」，帶動現場歡笑。

這場張雨生1996年5月在新加坡木船餐廳的不插電Live演出畫面曝光，勾起眾多歌迷們的回憶，並表示這段影片見證巨星歷史，也很遺憾張雨生這麼早離世，「真真實實的天妒英才」還有粉絲們直呼，「看著張雨生那麼活著唱歌，真的很開心」。

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