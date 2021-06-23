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停巷子被刺破輪胎　霸道伯當面酸車主「會賭爛嗎」：平常都我停的

▲▼停車遭刺破3輪胎！白目翁反嗆：平常都我停。（圖／翻攝自爆料公社）

▲停車被刺破3輪胎，兇手現身喊：「會賭爛嗎，這裡平常都我停的」。（圖／翻攝自爆料公社）

 網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他20日在台北東區某路段停車，不料下班後要牽車子時，發現輪胎竟然被旁邊的住戶刺破，對方還理直氣壯說「我刺的啦」、「這位置平常都我停的」等，讓他聽了非常傻眼，也決定報警討公道。影片曝光後引發網友熱議。

原PO在爆料公社說，他20日開車出門上班，把愛車停在東區某路段空地，好不容易結束一天的工作，拖著疲憊的身子準備回家時，發現愛車的駕駛座輪胎、後面2車輪都被刺破了，氣得立刻報警，希望警方能調監視器抓兇手，同時也打電話叫拖吊，把車子拖到車廠維修，原本下班後的行程全部泡湯。

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警方趕到現場後，拍攝了現場畫面，接著準備回去調影片，要他等待消息，不料員警離開不久，有一名阿伯從附近住宅走了出來，詢為他是不是車子的輪胎被刺破，他原本以為對方是好意關心，不料阿伯下一句就說「你輪胎被刺破，會很賭爛嗎，我刺的啦」。

▲▼▲▼停車遭刺破3輪胎！白目翁反嗆：平常都我停。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO車子的輪胎被住戶惡意刺破。（圖／翻攝自爆料公社）

影片中可以看見，一名帶著口罩、身穿藍色上衣的阿伯不斷強調，原PO停的位置是他的固定停車位，「我出來承認，我傷害你的車，是想讓你知道，停車是有固定的停車位」。原PO聽了非常傻眼，立刻告訴阿伯，「今天再怎麼樣，也不能動手傷害別人的東西吧」。

原PO無奈說，「我覺得真的很霸道，馬路旁邊都沒有任何畫線或佔地」、「如果有放著東西佔地，我還去移開停車進去就算了，可是現場就完全只是個空位」、「阿伯還一直試著說服我，說是我停到了他的車位，所以他才這樣做」，雙方最後決定讓警方處理、走法律途徑。

影片曝光後引發網友熱議，有網友說「台灣很多這種人，抓不完啦，那些路霸佔地為王，停久就是自己專屬車位」、「低端人口的日常啦，還理直氣壯」、「停久就變你的，那我租房租久，不就變成我的，笑死唉，怎麼會有這種道理」、「竟然還能理直氣壯，傻眼」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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