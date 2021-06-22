立陶宛外長「很自豪能幫台灣」　台人洗板感謝：永遠記住這份善意

記者趙蔡州／綜合報導

立陶宛政府22日宣布，將向台灣捐贈2萬劑AZ疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特表示，能夠幫助台灣人對抗新冠肺炎，令他感到自豪，「熱愛自由的人們，就應該互相關照」，文章分享後立刻湧入許多台灣網友道謝。

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／達志影像／美聯社）

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯22日在推特發文，最初先點出立陶宛決定，捐贈給台灣2萬劑AZ疫苗，接著說「儘管力量不大，能夠幫助台灣人民對抗新冠肺炎，令我感到自豪」、「熱愛自由的人們，就應該互相關照」，並且在文章中貼出兩國的國旗，讓許多人台灣人看了非常感動。

▲藍斯柏吉斯在推特發文，表示「能夠幫助台灣人民對抗新冠肺炎，令我感到自豪」。（圖／翻攝自推特）

許多台灣網友湧入藍斯柏吉斯的推特留言，感謝說「感激立陶宛為台灣雪中送炭」、「謝謝你們的幫助，也祝你們國家一切平安順利」、「非常感謝你們的慷慨和善意」、「謝謝立陶宛，我們會永遠記住你的善意」、「感謝你們的幫助，讓台灣人知道我們並不孤單，這是一份巨大且極有意義的禮物」。