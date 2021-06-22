聯合國考慮將大堡礁列「瀕危世界遺產」　澳洲指控中國操弄

▲世界遺產委員會考慮將澳洲大堡礁，列為瀕危世界遺產。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

隸屬於聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產委員會（World Heritage Committee）22日宣布，考慮將澳洲大堡礁列為「瀕危世界遺產」，澳洲環境部長萊伊（Sussan Ley）卻表示，「背後有政治因素」。澳媒推測，政治因素指的是中國，因為中國是世界遺產委員會的主席國。

世界遺產委員會22日宣布考慮把澳洲大堡礁列入瀕危世界遺產名錄，世界遺產委員會認為，受氣候變化影響，大堡礁珊瑚顯著減少，因而應當被列入瀕危世界遺產名錄。

英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）22日報導指出，如果大堡礁被列入瀕危世界遺產，將是對澳洲的「沉重打擊」。英國《每日郵報》（Daily Mail）稱，如果擔心變成事實，將影響澳洲數十億美元的旅遊經濟以及6.4萬個工作機會。

環境部長萊伊表示，顯然這背後有政治；這些政治（因素）顛覆了適當的流程，世界遺產委員會甚至沒有預示過（將大堡礁列入瀕危名錄），「我認為這令人震驚」。

大堡礁縱貫澳洲東北沿海，是世界最大珊瑚礁群，全長逾2300公里。據《法新社》報導，除了自然、科學和環境價值外，大堡礁在新冠疫情前每年能給澳大利亞帶來約48億美元旅遊收入。