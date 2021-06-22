台南所長打疫苗後中風　子女爆「病因遭關切」...改口：謝謝醫護

▲台南市警局長方仰寧到醫院關心蘇炎輝所長病況，強調全體警察集氣，為蘇所長祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名疑為台南市鯤鯓派出所長蘇炎輝的子女，在網路PTT上爆料，指父親疑因施打疫苗後造成腦出血在醫院就醫，醫師原表示可能與疫苗副作用有關，結果22日上午被「關切」之後卻說絕對跟疫苗無關。經查，因po文的子女受限疫情下只能一人陪病，未能到醫院，實際上是母親在醫院，而稍晚，原po似乎比較釐清狀況，補文改口，「我的情緒造成大家困擾」，並表示不同醫師對病因有不同看法，如太過苛求反而顯得不近人情，感謝醫護照顧。

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▲疑為蘇所長的子女，在網路PTT上爆料。（圖／翻攝自PTT，下同）

po文者在PTT爆卦指出：「沒有想到會有在八卦版po爆掛的一天，但我真的好生氣，不知道打完會不會被請去喝茶QQ ，應該要附個不自殺聲明。是，我爸的事件上新聞了，因為身份的關係，一早就有媒體及警界人員去探望，其實我是生氣的，憑什麼連子女都沒辦法去探望，但他們可以並且產出一篇新聞？」。

爆料指出，昨天晚上，我媽告訴我這種關於疫苗副作用的事，醫生都會說得保守一點，但醫生表示現在這樣可能跟疫苗有關係，想想最不好應該也能申請藥害救濟，也只能就認了，我爸就只是比較倒楣，打AZ的血栓副作用真的很罕見，多數人施打仍是沒有問題的，我只是希望他可以順利開刀手術成功。

本來今天早上應該會排刀的，我們也是乖乖的等到現在，但一早被關切之後，原本要開刀的主治醫生告訴媽媽，我爸現在的狀況絕對跟疫苗沒有關係。哇靠直接翻盤欸，斬釘截鐵地說不可能，果然被關切過就都不一樣了呢。接著告訴我們排不到刀，沒有加護病房就要等三個禮拜後，是在哈囉？三個禮拜！！！。

現在是直接打算拖到死無對證嗎，我已經氣到哭不出來了，是多害怕疫苗副作用有可能被大眾知道？會擔心大家都不去打AZ嗎？這難道比人命還重要嗎？沒錢沒勢就只能任人宰割，身為小蝦米，要去打疫苗前，請確認有足夠的金錢以及夠好的運氣。

▲蘇炎輝所長子女再PO文更新表示感謝各界幫忙關心。

但原PO在晚上7時28分更新內文指出：「謝謝大家的關注和各種集氣，目前應該可以順利排刀，一直沒有打出醫生和醫院的名字，因為這不是關注的重點，之前下面回文也有回覆過，昨天有先查過醫生，評價其實不錯，昨天是真的還算安心地只希望手術順利而已，也有再確認過，儘管不同醫生對病因的看法不同，家母與醫生溝通後，仍認為該醫生是有能力且值得信賴的，不管是不是疫苗副作用我都不在意，現在最重要的是妥善治療及手術順利。

原po表示，因為受到很多人的幫忙和關心，還是再說一次抱歉，我的情緒造成大家的困擾也占據了版面，冷靜想想每個人都有要面對的困境，在這樣的壓力下，能夠做到這樣已經是很好的了，太過苛求只是顯得不近人情和無理取鬧，謝謝醫院以及辛苦的醫護人員。

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