紐約市長初選倒數！台裔楊安澤赴大都會主場催票　對選情有信心

▲ 楊安澤16日出席民主黨初選辯論，受到支持者簇擁。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

紐約市長初選投票前夕，參選的台裔企業家楊安澤5個行政區跑透透，並赴大都會隊主場花旗球場催票。被問及選情是否樂觀，楊安澤以「明晚會有個愉快的夜晚」展現信心。

大都會今天主場迎戰亞特蘭大勇士隊，賽前楊安澤與同為民主黨籍的紐約市皇后區長參選人克勞里（Elizabeth Crowley）在球場外造勢，和大都會本季首場進場人數不受防疫限制的例行賽觀賽球迷互動。

身為大都會球迷的楊安澤主動向球迷擊掌問好，不時輕快走跳，在嚴肅的選戰中展現幽默輕鬆的一面。許多球迷見到楊安澤本尊大感驚喜，停下腳步和他自拍合影，並替他加油打氣。

被問及為何在22日初選投票日前選在花旗球場造勢，楊安澤向中央社表示，球迷到場享受球賽，也需要知道明天可以投票，用選票表達心聲，「我們想辦法把支持我跟皇后區長參選人克勞里的票催出來」。

楊安澤憑藉2019年參與民主黨總統初選累積的知名度，投入紐約市長選戰後民調一直處於前段班。但他近期聲勢下滑，如今布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）最被看好，曾在紐約市府擔任要職的賈西亞（Kathryn Garcia）及民權律師懷禮（Maya Wiley）聲勢也後來居上。

選戰倒數階段，政治素人楊安澤與政壇歷練豐富的賈西亞結盟，近3天多次一同造勢，被視為相互拉抬聲勢、聯手圍堵亞當斯之舉，也為選戰投下震撼彈。

▲ 紐約市長初選提前投票已經結束。（圖／路透）

這次紐約市長初選破天荒採用排名選擇投票制（ranked choice voting），選民可在選票上依偏好次序選擇5位參選人，最終以類似積分形式決定贏家。由於民主黨在紐約市掌握多數選票，初選贏家幾乎篤定會在11月市長選舉時獲勝。

被問到是否對初選結果有信心，楊安澤說：「我們對提前投票（12日至20日）情況感到很興奮，我認為我們明晚會有個愉快的夜晚。」

楊安澤以「門外漢」之姿挑戰紐約市長寶座，1月投入選戰後勤跑行程，跳脫既定框架的政見虜獲不少年輕選民青睞，30歲的大都會球迷布魯（Richard Blue）是其中之一。

布魯受訪時說：「楊安澤參與總統初選時我支持他，我對他參選感到很興奮，我認為我們需要注入新血，選出具創新與創意的人選。我認為楊安澤具有這些特質，特別是這段時間（指2019冠狀病毒疾病疫情）過後，具有創意將十分重要。」（編輯：郭中翰）