陸製疫苗保護力受質疑！　美國之音：多國醫護施打後仍染疫

▲中國國藥、科興新冠疫苗的防護效能屢遭外國質疑。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎疫情仍在大流行中，多款變種病毒株肆虐，使各國政府不得不加速疫苗接種作業。有外媒對此指出，隨著美國與中國將爭奪焦點轉至「疫苗外交」，北京當局也不斷對內外進行宣傳，聲稱其國內疫苗接種數突破10億劑；不過中國的疫苗外交卻反而在國際上遭到牴觸，原因是多國懷疑其疫苗保護效能不足。

根據美媒《美國之音》（VOA）報導，隨著多種變種病毒株加強其感染能力與傳播速度，使得中國製的疫苗在防疫成效上未能起作用，儘管北京當局不斷靠著金錢外交宣傳，但各國民眾卻對中國製疫苗嗤之以鼻，寧願乖乖排隊等候他牌疫苗。

該則報導引述《彭博》、《華爾街郵報》整理的資訊，稱儘管巴西在疫情來襲下病歿人數已突破50萬，但當地民眾還是選擇排隊等候接種輝瑞疫苗，他們不願冒著生命危險接種中國製的科興疫苗。

印尼衛生部某官員則表示，當地超過350名的前線醫護人員在接種科興疫苗後卻依舊染上新冠肺炎，儘管疫苗聲稱能夠阻止病況發展至重症，但還是有高達數十多人在接種疫苗後因重症住院，使該國人民質疑科興疫苗的防疫效力。

位於中東的阿拉伯聯合大公國、巴林先前也曾開放民眾施打中國製疫苗，不過他們也開始質疑疫苗防護效力。當局宣布，若有民眾先前曾接種國藥疫苗，可以在之後補打輝瑞疫苗。

另外，位於中南美洲的哥斯大黎加某官員更表明，因為中國科興疫苗的臨床實驗報告，在經過評估後被認定防疫保護能力不足，因此決定予以停用。

不過，其實新冠病毒不斷進行變種，多個廠牌的疫苗在防護上也會出現差異。根據英國統計數據，若施打2劑輝瑞，則在Alpha病毒株（英國變種病毒）防護效果可達9成，然而AZ疫苗僅為6成。

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