印度「Delta+變異株」擴散！累計30人↑感染　專家憂釀第3波疫情

▲印度第2波疫情趨緩，但Delta+病毒（Delta Plus）感染擴散中。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

印度第2波疫情趨緩，但Delta病毒（印度變種病毒）變異而成的Delta+病毒（Delta Plus）持續擴散，如今已在4邦現蹤，累計31起病例。雖然衛生部上周表示，最新變異株目前仍不屬於「令人擔憂的變種」，但公衛專家擔心，它在未來幾個月恐怕引發第3波疫情。

印度衛生部表示，目前尚無證據指出Delta+病毒的「傳播力與嚴重性增加，對於人類構成不良後果」，因此尚未將其列為防疫關注重點。政府智庫NITI Aayog研究員保羅博士（Dr VK Paul）透露，目前應對方法為監測該變種的國內分布，並且採取適當公衛應對措施。衛生部論壇INSACOG也正在研究其傳播能力與嚴重程度，預計很快公布詳細報告。

綜合《今日印度》、《印度斯坦時報》報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、喀拉拉邦（Kerala）、中央邦（Madhya Pradesh）以及卡納塔卡邦（Karnataka）皆通報Delta+病毒案例。

中央邦一共通報5例，其中4人已康復、1人死亡。首府波帕爾（Bhopal）的65歲婦女被認為是全國首例，她的症狀輕微，居家隔離後已經康復，並且接種2劑疫苗。

喀拉拉邦累計3例，其中一名患者為4歲男童，受影響地區已採取嚴格防疫措施，避免病毒進一步傳播。卡納塔卡邦累計2例，但皆為輕症患者。

馬哈拉施特拉邦截至21日累計21例，占全國最多。公衛首長托普（Rajesh Tope）表示，官員正在確認患者的旅遊史、接觸史及接種狀態，並與印度科學及工業研究委員會（CSIR）、基因與綜合生物研究所（IGIB）合作，完成5月15日以來採檢的7500個樣本基因組測序。

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