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文在寅接見美新任「北韓特使」！承諾將居中調停　重啟美朝對話

▲▼南韓總統文在寅22日在青瓦台接見美國對北韓特別代表金星。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅22日在青瓦台接見美國對北韓特別代表金星。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星（Sung Kim，又譯金成，本名金星容）日前以美國對北韓特別代表身分訪韓，今（22）日前往青瓦台獲得南韓總統接見，他向文在寅承諾，一定會恪盡職守重啟美國與北韓（朝鮮）之間的對話。

根據《韓聯社》報導，文在寅結束英國、奧地利與西班牙等歐洲出訪行程，日前回到南韓後，便接見從美國遠道而來的美國對北韓特別代表金星，他向金星表示，美國拜登政府有意透過對話與外交的方式，漸進達成韓半島（朝鮮半島）的無核化，此方式是恰當的。

文在寅向金星強調，只有南韓與美國合作，才能在促使改善兩韓關係、推動美朝重啟對話上產生良性循環，「我將扮演好任何關鍵角色，在剩下的任期內讓兩韓關係與美朝關係重新步上正軌。」

金星向文在寅重申，美國總統拜登支持南韓與北韓之間達成有意義的對話、合作。

文在寅向金星提到5月下旬的美韓元首峰會，「上個月的韓美峰會，讓我們重新確立韓美同盟之穩固，是一場最棒的會談！而在G7峰會中，可以充分見到拜登總統的領導能力，包含我在內的各國領導人，都十分高興美國的回歸。」

另外，南韓外交部22日表示，南韓與美國已同意廢除成立2年多的「美韓工作小組」。據悉，美韓工作小組成立於2018年11月，當時成立宗旨是透過小組內的溝通來達成針對北韓去核、兩韓合作、對北韓制裁等議題進行協商。

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