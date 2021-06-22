寡婦寂寞看A片「調最大聲」仍靜音　鄰居喇叭大放出已嗨爆！

記者張寧倢／編譯

美國喜劇女演員普拉提斯（Tawny Platis）日前在TikTok上傳一部影片，爆料自己剛喪夫的那段期間看了很多成人片，有一次她卻意外將手機連上鄰居家的藍芽喇叭，因為聽不到影片的聲音，普拉提斯不斷按下「音量＋」的按鍵，直到她聽到隔壁傳來「爆炸般」的A片聲，才趕緊關掉影片。

▲美國喜劇女演員普拉提斯（Tawny Platis）與亡夫喬治（George ）。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《每日星報》報導，事情發生在2020年春天，當時普拉提斯才剛在年前喪夫成為寡婦，但疫情才剛爆發，她擔心胡亂與其他男人發生關係會感染新冠肺炎，於是她在那段期間看了大量A片來洩欲，但有一次普拉提斯用手機選片播放後，正要開始「享受」，卻發現沒有聽到聲音，因此她繼續按下音量增幅鍵，「我調到最大還是沒聽到聲音，真是奇怪。」

▲普拉提斯（Tawny Platis）看成人片時誤連上鄰居家的藍芽喇叭，鬧出笑話。（圖／翻攝自TikTok／tawnyplatis）

普拉提斯在影片中表示，直到她聽見鄰居家的喇叭傳出「爆炸般」的巨響，她才發現那是她手機裡正在播放的A片聲，「因為某種該死的原因，我的手機連到鄰居公寓裡的藍牙音響，現在搞得整棟大樓都知道我喜歡看什麼了。」普拉提斯在影片中一邊講著糗事，一邊羞紅了臉。

不過普拉提斯也坦然地說，「因為我是個該死的小甜心，所以我是故意這麼做的，雖然我並不會總是看成人內容，但通常都是。」這部影片在TikTok至今累計了將近17萬次點閱、2.4萬人按讚，有一名男網友留言說，他開車載著妻小去上班上課時，手機中的A片聲自動連到汽車音響而播放，「我的生命在那天結束了。」

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