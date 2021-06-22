家屬拒拔管！他心跳停止30分鐘「奇蹟復生」　昏迷甦醒還能泡咖啡

▲美國一名30歲男子一度心跳停止30分鐘，卻奇蹟撿回一命，並且昏迷甦醒且神速好轉。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者吳美依／綜合外電報導

美國30歲男子尚恩（Sean Chilvers）在家中突然昏厥，心臟停止跳動長達30分鐘，雖然及時送醫撿回一命，但接受藥物引導性昏迷後，情況仍持續惡化，而且找不出病因，甚至一度被醫師建議拔掉生命維持器。但是，他如今卻奇蹟般地從昏迷中甦醒，病情穩定好轉，甚至已經可以和親友聊天、自己泡咖啡。

根據《每日星報》等外媒報導，尚恩去年聖誕節後就開始感覺不適，但卻一直不以為意。他2月13日在房裡看電視時，還堅稱自己「感覺不錯」，下一秒卻立刻癱軟昏迷在床上。幸好，媽媽蜜雪兒（Michelle）及早呼叫救護車，並且聽從醫護在電話裡的指示，協助實施心肺復甦術（CPR），這才奇蹟般地救回兒子一命。

Man stuns docs with miracle recovery after waking from coma after 'dying for 30 minutes'https://t.co/pQcwkwjMIf — Daily Star (@dailystar) June 21, 2021

尚恩撿回一命後，腦部受創、每況愈下，而且無法找出病因，被醫師研判凶多吉少，建議關掉生命維持器，但家屬堅持拒絕。他不久後果然展現「生命鬥士」的驚人意志力，奇蹟似地逐漸好轉，不但能夠說話、走路，意識也非常清楚。

最後，醫療團隊也終於找出病因，原來尚恩的血液中含有過量的鉀，導致腎衰竭與心臟驟停。雖然他餘生都必須洗腎，腦部受損情況也須持續接受監測，但仍在持續好轉中，預計8月11日就能回家與親友團聚。

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