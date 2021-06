家屬拒拔管！他心跳停止30分鐘「奇蹟復生」　昏迷甦醒還能泡咖啡

▲美國一名30歲男子一度心跳停止30分鐘,卻奇蹟撿回一命,並且昏迷甦醒且神速好轉。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)



記者吳美依/綜合外電報導

美國30歲男子尚恩(Sean Chilvers)在家中突然昏厥,心臟停止跳動長達30分鐘,雖然及時送醫撿回一命,但接受藥物引導性昏迷後,情況仍持續惡化,而且找不出病因,甚至一度被醫師建議拔掉生命維持器。但是,他如今卻奇蹟般地從昏迷中甦醒,病情穩定好轉,甚至已經可以和親友聊天、自己泡咖啡。

根據《每日星報》等外媒報導,尚恩去年聖誕節後就開始感覺不適,但卻一直不以為意。他2月13日在房裡看電視時,還堅稱自己「感覺不錯」,下一秒卻立刻癱軟昏迷在床上。幸好,媽媽蜜雪兒(Michelle)及早呼叫救護車,並且聽從醫護在電話裡的指示,協助實施心肺復甦術(CPR),這才奇蹟般地救回兒子一命。

