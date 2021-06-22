台鐵拍板！減收車站商店「5成租金」　三級警戒起至8月底都適用

▲台鐵車站人流稀少。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台持續實施第三級防疫警戒，交通部台鐵局受疫情影響，不只載客量大跌，連帶車站商店營運也大受打擊。台鐵局再祭出出租金及定額權利金減收紓困措施，自5/15至8/31間，減收應繳月租金及定額權利金總額50％。

台鐵局表示，由於車站商家受到疫情衝擊，為了降低承租人經營壓力，除前已同意承租人得以書面提出申請緩繳110年6月至8月應繳納租金及定額權利金，延長至110年9月底前繳納外，再推出租金及定額權利金減收紓困措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

減收適用對象為與台鐵局或台鐵局轄下單位簽訂租賃、促參營運或其他類似性質契約之承租人，惟屬政府機關自營(用)、公營事業自營(用)、電信事業機構者，以及承租標的為短期廣告、設置太陽光電發電設備、占建房屋基地、耕地、袋地通行、穿越埋管與配合本局鐵路工程或國家公共工程者則不適用。

▲台鐵旅客數大減，車站商家生意也連帶受影響。（圖／記者湯興漢攝）

減收期間及額度為減收前開承租人自110年5月15日起至110年8月31日止應繳月租金及定額權利金總額50％。

台鐵局表示，為方便商家辦理，將主動辦理減收措施，另為協助第一線商家度過疫情難關，如承租人屬於得招商經營業者，應另提供承諾書，同意給予其招商店家租金等減收措施。