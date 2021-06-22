英官員：新冠疫苗恐須每年施打「持續10年」　今冬慎防流感反撲

▲ 英國年輕族群也開始接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國已逾81.9%成人至少接種一劑新冠疫苗，但在Delta印度變種病毒威脅之下，不得不延後解封。英國國民保健署（NHS）官員指出，國人未來必須每年接種疫苗，可能得持續10年。科學家也警告，除了新冠病毒，今年冬天更應注意流感疫情。

英國國家醫療服務體系供應商組織（NHS Providers）執行長哈普森（Chris Hopson）認為，新冠疫苗在未來幾年內會是生活中必要的一環，「坦白來說，我們可能需要施打疫苗，也許每年一次」，並持續5至10年之久。

另一方面，英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）副主席哈恩登（Anthony Harnden）警告，今冬流感疫情不可小覷，但目前不清楚是否可同時接種流感疫苗及新冠疫苗。

哈恩登進一步說明，二種疫苗的相互反應及同時使用時產生的副作用至關重要，「我要強調的是，流感可能是今年冬天比新冠肺炎更嚴重的潛在問題。過去幾年流感盛行率非常低，尤其在封鎖期間幾乎為零。而我們也很清楚，當流感少量傳播時，人群免疫力會下降，病毒就會回咬，所以流感在今年冬天可能極為重要。」

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）對此指出，同時注射流感疫苗及新冠疫苗相關實驗正在進行，也正展開一項有關新冠疫苗追加劑量的實驗，取得結果後預計今秋擬定追加注射的完整計畫。

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