警設路障防Delta擴散　印尼確診總數衝破200萬

▲印尼警方設置交通管制。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

印尼疫情持續飆升，更遭傳染力強大印度「Delta」變種入侵，導致總確診數在21日突破200萬大關，死亡人數也高達5.4萬人，為亞洲疫情最嚴峻國家之一。當局立刻擴大管制，包括學校改為線上教學、餐廳與購物中心只得容納25%民眾、禁止所有宗教與社會集會等措施，雅加達警方也將在晚上9時至凌晨4時在10個地點實施宵禁。

公共衛生專家指出，Delta變種病毒入侵是疫情激增原因之一，而穆斯林開齋節（Eid al-Fitr）大量人潮旅遊也導致病毒快速傳播。政府5月預測警告，開齋節假期後4至5周，確診數可增加40%到50%。

印尼經濟事務協調部長哈塔多（Airlangga Hartarto）表示，全國29個風險高「紅色區域」實施強制管制，辦公室最多只可容納25%員工，其餘須在家上班，學校則改為線上教學，餐廳、購物中心等也只得容納25%民眾，且須在晚上8點停止運營，同時禁止任何宗教與社會集會，措施將持續到7月5日。

雅加達當局表示，晚上9時至凌晨4時將在10個地點實施宵禁，警方將大力執行交通管制，確保民眾安全。

▲印尼疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

印尼21日單日新增1萬3千例確診數、371例死亡，是自4月以來的新高，而全國87個城市住院率已超過70%，醫療系統恐癱款。

印尼衛生部長薩迪金（Budi Gunadi Sadikin）表示，雅加達逾9成病床已被佔用，快速飆升的確診數將持續加重醫院負擔。他強調，政府不該在健康與經濟間做選擇，「若不先解決健康問題，經濟就不會發展。」