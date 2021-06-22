最後一名重症患者115日後出院！　英國這家醫院15月首爆歡呼聲

▲新冠重症病房。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國男子帕特森（George Paterson）自2月染疫，住進曼斯菲爾（Mansfield）國王磨坊醫院（King’s Mill Hospital）重症病房治療，終於在上週過了115日後，轉回普通病房。重症監護室護理師激動表示，「這是重症室15個月以來，最後一名新冠重症患者，真的很激勵人心。」

今年54歲的帕特森在由蘇格蘭母親葬禮返家途中病倒，病情迅速惡化，抵達醫院後迅速接受插管手術，並轉入重症病房。

帕特森妻子托尼亞（Tonia Paterson）向記者描述4個月以來的身心「折磨」，「就像在坐雲霄飛車，狀況時好時壞，幾小時內就可能發生改變，現在只希望一切都會變好。」托尼亞表示，丈夫仍會時不時感到「困惑」，可能在重症監護停留過久、服用過多藥物原因，但目前已慢慢恢復正常，也可開始正常吃飯。

她向醫護人員表達感謝，「他們真的很棒，我永遠不能確實描述我的感激之情」，現在帕特森成功轉出重症監護，反而會有些擔心照護不足問題。

托尼亞也藉此警告民眾，儘管封城管制慢慢放寬，但大家應繼續「保持警惕」，很多人仍拒絕相信「手口消毒」、社交距離的重要性，「他們需要去重症監護室看看帕特森的經歷。」

國王磨坊醫護人員上週將帕特森被推出重症病房時，全場發出讚嘆歡呼聲，因為這也代表醫院15個月來首度沒有重症患者，護理師傑克遜（Debbie Jackson）激動表示，「帕特森在這裡那麼久，看他搬出去時，真的非常激動，她還有很長一段路要走，也祝他早日康復。」