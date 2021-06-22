體育女主播爆「沒穿內褲」　私密處放送全國！笑：重播數比球賽多

記者吳美依／綜合外電報導

義大利電視主持人法拉莉（Paola Ferrari）的一段影片近日被網友翻出瘋傳，她原本翹腳坐在椅子上，播報2020年歐洲國家盃足球賽，卻在換腳時不慎露出私密處，而且疑似沒穿內褲。她坦言當時確實走光了，還開玩笑說，這段影片的「重播次數可能比那場賽事還要多」！

影片中，法拉莉身穿一襲黑色洋裝，在義大利廣播電視公司（Rai）的體育節目上直播賽事，裙底風光卻不小心隨之播送全國。一些眼尖網友甚至表示，他們看見女主播的私密處有一個「蝴蝶」刺青圖案若隱若現。

▲義大利女主播走光，疑似沒穿內褲，影片在社群媒體上瘋傳。（圖／翻攝instagram＠dagocafonal）



《太陽報》、《每日郵報》報導，現年60歲的法拉莉表示，自己非常注重健康與衛生，所以當時絕對穿著內褲，她也向網友們保證，「我沒有蝴蝶的刺青」。

法拉莉表示，雖然走光「並不是什麼嚴重的事情」，但這段影片的瘋傳程度似乎有些誇張，「我另外2個晚上都穿著褲子播報呢！」

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