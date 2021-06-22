混打疫苗「先後次序很重要」　台大醫：第一劑打AZ才能混

▲接種莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生本土疫情，民眾搶打新冠疫苗，雖然指揮中心目前暫不開放混打，但國際有研究指混打不同品牌新冠疫苗效果更佳，引發關注。台大兒童醫院院長黃立民指出，混打疫苗「順序很重要」，如果第一劑接種AZ等腺病毒載體疫苗，第二劑可以接種mRNA疫苗，但如果先接種mRNA疫苗，第二劑還是要打mRNA。

台大醫院今日舉辦新冠肺炎疫苗知多少視訊線上記者會，台大家庭醫學部醫師張皓翔說明，由於民眾對疫苗有相當多疑問，台大醫院特別成立「新冠肺炎專區」盼提供民眾更多科學實證上的有用資訊。

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黃立民會中分享混打新冠疫苗議題，他表示，歐洲國家已經建議部分民眾第一劑接種AZ疫苗，第二劑改別的疫苗。西班牙一份研究顯示，第一劑打AZ，第二劑打BNT疫苗，抗體幾和平均值增加100倍，比原本第二劑打AZ效果好上很多。至於副作用，大多是輕度到中度，發燒比例會比較高。

黃立民指出，混打新冠疫苗是可以的，但是先後順序很重要，加拿大目前已經建議，第一劑接種AZ，第二劑可以打mRNA疫苗，至於第一劑接種mRNA疫苗者，第二劑一定要打mRNA疫苗。

不過，台灣是否也要跟進「疫苗混打」，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨日回應，目前混打疫苗主要是AZ混打第二劑輝瑞BNT疫苗，不過個案不多，目前也沒有資料顯示打完AZ後第二劑改打莫德納會怎麼樣。