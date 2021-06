上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

▲澳洲一名6歲女童在雙層床上舖跳呀跳,竟遭天花板吊扇割臉。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

澳洲昆士蘭州6歲女童薩凡娜(Savana)到朋友家作客,2個孩子在臥室雙層床的上舖開心跳呀跳,未料來不及躲過迎面而來的吊扇,遭葉片狠狠砸臉,在左眼下方劈出一道長8公分、深2公分的傷口,鮮血當場染紅上衣,也因此縫了100多針。此外,她僅差1毫米就被打中眼珠,差點失去視力。

根據《每日星報》等外媒報導,薩凡娜的眼部腫脹不堪,立刻送醫治療後,被檢查出顴骨碎裂、神經損傷。她隔日接受3小時整形手術,動用金屬板、4顆金屬釘才將骨頭接合起來,而且還縫了100多針,雖然2天後就順利出院,但直到意外發生10天後才能再次睜眼。

