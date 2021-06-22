　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

▲▼天花板吊扇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲一名6歲女童在雙層床上舖跳呀跳，竟遭天花板吊扇割臉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州6歲女童薩凡娜（Savana）到朋友家作客，2個孩子在臥室雙層床的上舖開心跳呀跳，未料來不及躲過迎面而來的吊扇，遭葉片狠狠砸臉，在左眼下方劈出一道長8公分、深2公分的傷口，鮮血當場染紅上衣，也因此縫了100多針。此外，她僅差1毫米就被打中眼珠，差點失去視力。

根據《每日星報》等外媒報導，薩凡娜的眼部腫脹不堪，立刻送醫治療後，被檢查出顴骨碎裂、神經損傷。她隔日接受3小時整形手術，動用金屬板、4顆金屬釘才將骨頭接合起來，而且還縫了100多針，雖然2天後就順利出院，但直到意外發生10天後才能再次睜眼。

媽媽潔西（Jess Pierce）表示，薩凡娜的眼睛當時非常腫脹，根本看不清楚傷勢，「令人驚訝的是，葉片只差1毫米就打中眼球，驚險掠過下眼瞼和耳朵」，也因此幸運地沒有傷及視力。她表示，女兒受傷一直都非常冷靜，但現在「晚上會做惡夢，也因害怕同學指指點點而不敢上學」。

潔西一看見房間裡有吊扇，就立刻警告女兒必須多加小心，未料仍發生意外。她呼籲其他家長了解吊扇的危險性，並且隨時注意孩童玩耍的環境是否安全。

繼父陪玩「飛高高」！　6月大女嬰被天花板吊扇「狠割後腦勺」亡

料理家電熱銷Top3！宅在家煮三餐、烘焙、喝咖啡都方便

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／7／1起公費接種對象增至9類！　65歲以上長者可打
快訊／安卓手機狂彈「停止運作」警訊！　網一片哀嚎：已經跳30
今增6人染疫死亡　2例年齡才50多歲
今增78例本土「新北43例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／新增6死　今新增78例本土病例
LIVE／628降三級「政院下令評估」　陳時中最新說明
蔡英文駁稱7月打國產疫苗　他揪2證據：您當時不是這樣講的
關島疫苗團「直飛團費曝光」　5天4夜最快七月初成行
台男星轟不打陸疫苗是弱智「任賢齊躺槍超衰」！　黑歷史被挖秒關
人夫摩鐵7度狂戰！　正宮見「小三長相」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Delta變種擴散！美國南部「疫苗接種率低」疫情復燃　住院人數飆升

港口驚見全裸女浮屍！警消打撈後看傻...竟是真人比例「情趣娃娃」

疫苗對抗Delta免疫大降　世衛：再有「突變」恐完全失效

上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

19歲男下藥4家人再拖去溺斃　哥哥逃死報案：屍體就埋在屋內

日本接種又出包！6旬老翁一天連打2劑疫苗　注射完血壓飆高

金與正嚴正警告白宮！「做白日夢比較快」：別對北韓抱持錯誤期待

他花500多塊買加密貨幣　一覺醒來「飆到30兆」還繼續漲！

印度國際瑜伽節惹議！　莫迪： 可供「內在力量」抗疫

兩個美國正在浮現！　2790萬獎金等著仍拒絕接種疫苗

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

Delta變種擴散！美國南部「疫苗接種率低」疫情復燃　住院人數飆升

港口驚見全裸女浮屍！警消打撈後看傻...竟是真人比例「情趣娃娃」

疫苗對抗Delta免疫大降　世衛：再有「突變」恐完全失效

上舖嗨玩跳高高！6歲妹遭「吊扇割臉」秒噴血　險砸眼珠釀失明

19歲男下藥4家人再拖去溺斃　哥哥逃死報案：屍體就埋在屋內

日本接種又出包！6旬老翁一天連打2劑疫苗　注射完血壓飆高

金與正嚴正警告白宮！「做白日夢比較快」：別對北韓抱持錯誤期待

他花500多塊買加密貨幣　一覺醒來「飆到30兆」還繼續漲！

印度國際瑜伽節惹議！　莫迪： 可供「內在力量」抗疫

兩個美國正在浮現！　2790萬獎金等著仍拒絕接種疫苗

直播出事！疑洩未公開新歌　磪有情嚇到尖叫⋯網笑歪：蓋過音樂了

新人甜跳第一支舞！　突遭愛犬亂入變「6腳共舞」背影萌翻賓客

裁判檢查手套安啦　達比修有創大聯盟最速1500K

防印度Delta變種病毒！指揮中心：即起居檢、居隔「期滿前1天採檢」

減緩疫情衝擊！全台酒吧開放「外帶」調酒　符合3條件可販售

保羅沃克《玩命關頭》經典橘車賣出！　1530萬創下最高紀錄

鍾沛君籲高嘉瑜趕緊吐實　「否則拿出窖藏50年髒枕頭也救援不了」

快訊／不限廠牌！7／1起公費接種對象增至9類！65歲以上長者可打

連日大雨彰化又淹！水溝變急流灌路面　百果山「水柱狂噴」

快訊／安卓手機狂彈「停止運作」警訊！　網一片哀嚎：已經跳30次

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

國際熱門新聞

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

接種2劑仍「突破性感染」　醫：不敢置信！

母剖腹產「女嬰臉留超深刀傷」得縫13針！

巴拉圭預購「100萬劑」聯亞疫苗！只等台灣EUA

荷蘭接種AZ後36死、輝瑞301死　台籍護理師分析原因

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

荷蘭將台灣納入低風險國家　入境免隔離、免報告

巴西50萬人染疫死亡　巴西人堅持等輝瑞

菲國總統杜特蒂：不打疫苗就坐牢

美多州爆發罕見結核病　CDC、FDA介入調查

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

加拿大學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗

The North Face母公司新疆聲明撤又發

更多熱門

相關新聞

台灣芒果及荔枝發現果蠅　紐西蘭暫停進口

台灣芒果及荔枝發現果蠅　紐西蘭暫停進口

紐西蘭原料工業部（The Ministry for Primary Industries）日前發現，一批自台灣進口的水果遭東方果實蠅（oriental fruit fly）入侵，下令暫停台灣芒果及荔枝入境。

AZ是優良疫苗！澳洲醫療官警告：勿混打

AZ是優良疫苗！澳洲醫療官警告：勿混打

狠妻覬覦財產毒死丈夫　警查Google秒破案

狠妻覬覦財產毒死丈夫　警查Google秒破案

中國恐嚇文件曝光！澳總理說服G7抗中

中國恐嚇文件曝光！澳總理說服G7抗中

日本力推「疫苗外交」追趕中國

日本力推「疫苗外交」追趕中國

關鍵字：

紐澳要聞吊扇

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

蘋果「舊換新」價目更新！　6款舊機身價上漲

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

蘇貞昌宣布雙北7大類優先打疫苗：攤商、保母、外送員、司機、收銀

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面