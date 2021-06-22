金與正嚴正警告白宮！「做白日夢比較快」：別對北韓抱持錯誤期待

▲金與正向美國喊話，別再做白日夢自我安慰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國拜登政府可望透過各種外交手段，與北韓（朝鮮）重啟對話，進而達成韓半島（朝鮮半島）無核化的目標。北韓最高領導人金正恩日前表示，已隨時做好與美國進行對話、對決的準備；美國白宮國安顧問蘇利文受訪時認為，這是項引人關注的訊號。對此，金與正向美國警告，做白日夢較快，別再對北韓抱有錯誤的期待。

金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（22）日透過北韓官媒《朝中社》發表談話，提及平壤當局已知悉美國白宮高度關注金正恩在全員會議上的發言。

金與正在談話中引用北韓當地的俗諺，「朝鮮（北韓）有一句俗諺，『與其作壞夢，不如解好夢』（꿈보다 해몽），美國也許正在以解夢的方式自我安慰呢！」

金與正的談話內容無疑是向美國提出的重啟對話要求潑冷水，她對華府當局喊話，「若抱有錯誤的奇逮，恐怕將使自己陷入更深的失望之中！」

據悉，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間20日接受《美國廣播公司》（ABC）專訪時表示，「金正恩日前在會議上針對美國的發言，是項有趣且值得關注的訊號，期盼平壤當局能正面回覆對話要求。」

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