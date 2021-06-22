微解封最希望開放「公廁」！　物流司機曝原因網友狂＋1

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土病例數連日下降，21日新增75例，是38天以來的最低紀錄。而關於大眾期盼的「微解封」，一名物流司機22日在臉書「爆廢公社二館」PO文詢問，如果真的可以，會希望開放什麼，「我是希望能開放公廁」，沒想到意外掀起網友們一面倒贊同。

▲原PO希望能開放公廁。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，如果可以微解封，大家最希望能開放什麼設施，他個人是最希望能開放公廁，「身為物流司機，找不到廁所上，實在很麻煩又痛苦。」

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有趣的是，這篇文章一PO出，隨即引來不少網友留言贊同，「真的，現在在外面找廁所超難的」、「開放廁所＋1」、「感同身受啊！都沒地方可以上廁所」、「廁所真的要先開放，很多行業是要在外面跑的」、「公廁跟可以躲雨、吃飯的地方」。

不過，也有部分網友認為，開放公廁還是有些危險，畢竟共用廁所也有可能染疫，如果真的要開放，相關配套措施應該要先想好，「支持，但還是要記得做好防疫措施，多洗手」、「我覺得可以開放公廁，但要加收清潔費，就是上完之後會有工作人員馬上消毒一遍」。

▲3級警戒實施滿一個月，大家似乎都有些鬆懈了。圖為台電桂山電廠冰品假日民眾搶買冰品的狀況。（圖／記者湯興漢攝）

至於6月28日能否解除3級警戒或是微解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，相關政策都還在評估中，如果有進一步情況，會再跟大家公布。

而行政院方面對於「微解封」計畫曾討論到，針對部分商業場所若符合「微靜態、空間足夠、不需要近距離接觸、可流量管控」4個條件，經指揮中心核可有望逐步解封，但確診多的地區例外。