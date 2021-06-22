打完疫苗親餵「2月大嬰猝死」！專家駁：不可能　推測恐是2原因所致

▲雲林今傳媽媽施打疫苗後哺乳，隔日發現嬰兒猝死，相關原因還有待釐清。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者趙于婷／台北報導

雲林今傳出一名母親施打完疫苗回家後，哺乳2個月大女嬰，隔天發現女嬰猝死事件，雖說目前還需進一步釐清是否和疫苗有關，但此事件也引起社會關注。針對可能疑慮，感染症專家表示，不可能和疫苗有關，因為疫苗裡面並沒有病毒。而針對猝死可能，則推測可能和孩子本身有痙攣體質或是其他嚴重感染引起敗血症有關，但還須釐清。

該名母親在6/21施打疫苗，返家後哺乳餵食年僅2個月大的女兒，但隔天（22）日一早卻發現女嬰猝死，目前猝死的原因是否和疫苗有關、詳細死因為和，仍有待進一步相驗釐清。

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中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、兒童感染科主任黃高彬受訪時指出，不可能和疫苗有關，因為「疫苗裡面不含病毒」，並不會導致小孩猝死，目前臨床上只有建議媽媽如果染疫，就不要哺乳。

黃高彬說，因為台灣染疫孕婦產子案例不多，所以根據國外文獻是建議染疫媽媽都不能哺乳。而在母乳疑慮方面，他也表示，病毒不容易存在血液裡面，主要是因為病毒都會存在呼吸道，哺乳是親密接觸，不排除有可能會經過此途徑傳染。

針對嬰兒猝死，黃高彬則直言，在臨床上這樣的案例都會稱為「嬰兒猝死症候群」，可能呼吸不順暢窒息引起，以往比較常見是讓小孩趴睡導致，但現在因為普遍家長都知道了，類似案例也已經越來越來少見，另外猝死可能也和孩子本身有「痙攣體質」或是其他嚴重感染引起敗血症，這都要進一步相驗釐清。