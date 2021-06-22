疫情期間舊衣回收暫停！他曬「震撼衣服山」淹沒半面牆：都是細菌

▲超震撼的衣服山，讓原po很傻眼。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

記者施怡妏／綜合報導

疫情宅在家，許多人會開始打掃房間，整理一下自己的衣櫃，但許多舊衣回收桶目前都暫停回收，就有壞心民眾直接將衣服丟在回收箱旁邊，有網友分享林口長庚醫護社區的舊衣回收區域，居民無視公告，將衣服隨意丟在地上，如今已經堆成一座大山，淹沒半面牆壁，紙箱也隨意擺放，「同理心在哪？」

有網友在臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文，林口長庚醫護社區有4個舊衣回收箱，上面都貼著公告，表示疫情期間暫停回收，也請住戶不要隨意丟棄回收衣物，但是住戶根本不管，直接將衣服丟在回收箱外，如今已形成一座衣服山，淹沒半面牆壁，兩間辦公室的門也都被衣服擋住一半，連門把都看不到，遠看還以為是垃圾回收場。

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▲有網友留言，已經派人處理了。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

原po生氣表示，老人家看不懂字拿來丟就算了，但更多的是家長帶小孩來丟棄衣物，「有這種家長真心替你的小孩感到可悲啊！」希望大家不要再拿來丟了，且病菌在衣物上會殘留約莫一週，就算不是病毒，林口潮濕的天氣也會滋生一堆病媒，原po也透露，已經跟管理單位反應，但是因為自疫情期間，無法派遣人力來收。

許多網友看到照片都很驚訝，痛批「太沒水準了吧」、「我們社區也停止收舊衣了阿，也沒看到有人亂丟在回收箱外面，這是缺乏公民道德的體現」、「好壯觀的衣服」、「這行為真的不妥」。不過，一名疑似居住在該社區的住戶表示，「剛剛繞過去看，已經清空了耶，感謝有關單位幫忙，辛苦，也希望大家發揮公德心一起維持環境整潔」。