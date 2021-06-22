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史丹佛學者：美國無條件援台疫苗　反擊中國施壓

▲▼美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗抵達台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

▲ 美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗抵達台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

文／中央社記者周世惠舊金山22日專電

專精台灣議題的史丹佛大學學者祁凱立接受中央社專訪表示，美國援台疫苗沒有附帶條件，但有個隱含決定是反擊中國的施壓。美、日釋出疫苗支持台灣，表明台灣的重要性。

史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）21日告訴中央社記者，美國對台捐贈疫苗單純為了支持台灣做為美國長期的合作夥伴，在這場公衛危機中，「美國因為台灣獨特的國際形勢以及遇到來自中國的壓力，給予額外的支持」。

美國白宮3日宣布台灣在第一波國際疫苗援贈計畫中，3名美國聯邦參議員於6日訪台、帶來台灣將獲得75萬劑疫苗的消息。之後拜登政府加碼，250萬劑莫德納疫苗於20日抵台。

祁凱立說，拜登政府意識到台灣對疫苗的需求，並做出回應，讓人印象深刻。他認為此舉對於早已陷入困境的美中關係，不會產生更負面或太大的影響。

他觀察，在美國兩黨政治分歧中，至少有一項共識，就是「台灣承受來自中共巨大的壓力，美國應對中國予以反擊並提供台灣支持，試著平衡部分的壓力」。

「疫苗捐贈就是捐贈，沒有任何附加條件的期待」，他說，台灣是美國國會中少數有共識的議題，民主黨或共和黨人都能毫無困難地表達「我喜歡台灣、我想支持台灣」，不論現任拜登政府、或者即使川普連任，都會支持台灣相關議題。

他告訴記者，「台灣獲得疫苗的事實，表明台灣對於日本和美國都有政治的重要性，讓兩個囤積、超額訂購疫苗的國家決定釋出一些多的疫苗」，給他們認為需要支持的地方。

▲▼ 專精台灣議題的史丹佛大學學者祁凱立（Kharis Templeman）。（圖／翻攝自祁凱立官網）

▲ 祁凱立專精台灣議題。（圖／翻攝自祁凱立官網）

台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發一年多後，直到今年5月中才出現病例激增，祁凱立認為台灣人不需要覺得丟臉，相反的，台灣過去的防疫很成功，但也提醒一點小小的疏忽就會造成疫情擴散。疫情病故的寶貴生命令人遺憾，世界上其他地方如美國，乾脆放棄防堵病毒，台灣仍處先機位置，在病毒擴大蔓延之前廣泛控制、防範威脅。

他舉棒球賽為例，長久以來，病毒沒有得分，台灣打了延長賽到第14局，突然對手上壘包，而球賽還在進行、並未結束，不保證對方會得分，「台灣還是可以贏」，一旦疫苗到位大量接種，就能像國際經驗般緩解病毒傳播力。

疫情凸顯了人與人之間、國與國之間許多不公平。富國與強國超額購買了比實際需要更多的疫苗，COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）讓許多國家苦等不到疫苗，全球疫苗短缺預計持續到今年底。

祁凱立評論，既要擁有高質量保護力的疫苗，而且是政治上合適的疫苗，台灣政府必須取得泛藍與泛綠兩個政治光譜都能接受的疫苗，才能取得民眾的信賴和接種意願。

另外，他分析，疫苗涉及國安問題，不確定是否能長期取得國外疫苗，必須嘗試開發國產疫苗，「對任何領導人來說，疫苗是一個非常艱難的政治過程」。（編輯：高照芬）

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