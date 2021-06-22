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「28隻袋獾」放生小島！3000隻小藍企鵝...竟慘遭「惡魔物種」吃光

▲▼袋獾與小藍企鵝。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲瑪麗亞島的特有種小藍企鵝遭到袋獾大屠殺。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

弱肉強食一直是自然界的生存法則，但若是人為而導致生態改變，就有可能掀起一番論戰。澳洲一個小島多年前野放澳洲特有種「袋獾」（Sarcophilus harrisii）以避免牠們滅絕，沒想到卻因此讓原本生活在島上的小企鵝遭到大屠殺，引發國際關注。

據英國媒體《衛報》報導，位於澳洲東南外海的瑪麗亞島（Maria Island），曾經是近3000隻原生種「小藍企鵝」的棲息地，但當局為免於澳洲特有種袋獾受到「袋獾面部腫瘤病」（Devil Facial Tumour Disease，DFTD）的侵害，於是在2012年和2013年將28隻袋獾野放在島上。

沒想到袋獾在島上沒有天敵，2016年數量就已增長到100隻，對小藍企鵝構成極大威脅，最後袋獾竟然將島上3000隻企鵝全部屠殺殆盡，就連當地特有的水鳥等動物，其中短尾海鷗就有大量群體慘遭袋獾「毒手」，幾乎改變了島上原本的生態環境

▲▼袋獾與小藍企鵝。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲袋獾有「塔斯馬尼亞惡魔」之稱。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

塔斯馬尼亞鳥類協會的召集人沃勒（Eric Woehler）表示，每次人類有意或無意地將哺乳類動物引入海洋島嶼時，都會對一種或多種鳥類造成災難性的影響。瑪麗亞島上另一種鳥類——巴倫角鵝（Cape Barren geese）也出現不同的行為變化，沃勒指出，「巴倫角鵝原本習慣在地面築巢，近期卻有該物種試圖在樹上築巢以避免遭袋獾捕食的報告，很明顯地，袋獾對於瑪麗亞島上的鳥類族群造成極為嚴重的影響。」

據了解，袋獾是澳洲唯一還未滅絕的袋類肉食性動物，身形與一隻小狗差不多，肌肉發達相當壯碩，被攻擊時會發出臭味、刺耳的叫聲來嚇退侵略者，因而被稱為「塔斯馬尼亞惡魔」（Tasmanian Devil），主要獵捕小型動物或吃腐肉維生。

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