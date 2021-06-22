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AZ是優良疫苗！澳洲首席醫療官警告「勿與他牌混打」：不能冒險

▲▼澳大利亞墨爾本的醫護人員，正為高風險職業人士接種輝瑞疫苗。（圖／路透社）

▲澳大利亞墨爾本的醫護人員，正為高風險職業人士接種輝瑞疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

由於阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗供貨量不穩，加上血栓副作用等爭議仍未止息，加拿大與部分歐洲國家允許混打疫苗，而澳洲日前傳出52歲婦女接種AZ疫苗後死於血栓，使得政府跟著修改接種指引，將不打AZ疫苗的建議選項從60歲以下調降至50歲以下，導致出現AZ棄打潮，部分民眾考慮第2劑混打輝瑞疫苗。

對此，澳洲醫學協會（AMA）副會長莫伊（Chris Moy）呼籲，若首劑接種AZ疫苗，則第2劑應繼續施打AZ，而非與其他廠牌疫苗混打。

根據澳媒《澳洲廣播公司》（ABC）、《特別服務廣播公司》（SBS）報導，澳洲防疫當局預測，輝瑞疫苗可能將於今年8至10月大幅增加供貨量，不過由於近期政府修改接種指引方針，將建議接種民眾從50歲以上調整至60歲以上，並推薦50多歲的民眾施打輝瑞。莫伊對此表示，這導致國內高達4分之1的群眾開始選擇不接種AZ疫苗，其中有人正等待注射第1劑、也有人考慮第2劑選擇混打他牌疫苗。

莫伊透露，他自己經營的診所目前只有AZ疫苗，也因此診所內的接待專員收到許多取消接種的通知，或者有患者未在預約時間出現。不過莫伊認為，AZ疫苗是款優秀的疫苗，「54歲的我打了第1劑AZ疫苗，目前在等注射第2劑。第2劑引發血栓風險的機率，僅為第1劑的10分之1。」

莫伊表示，儘管加拿大與歐洲國家允許混打，但目前實驗數據尚未充足。他警告，「目前關於第1劑接種AZ、第2劑接種輝瑞的研究很少，我知道有部分國家同意這樣做，但在科學實驗上的數據仍未充足。」

另外，澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）也呼籲，民眾應需要接種廠牌一致的疫苗，而非為混打。

據悉，澳洲人口數與台灣相當，但在疫苗取得上同樣也陷入短缺之困境。當局推估，輝瑞廠牌的疫苗有望在今年8至10月前穩定到貨，屆時可望依計畫在年底前為所有澳洲公民施打疫苗。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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