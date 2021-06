客製「炸雞桶蛋糕」！網一看「最慘還原」全笑翻：懶X全家桶

▲客製化蛋糕實體被網友笑稱是「大便懶覺的造型」。(圖/翻攝自推特/@_AshleyTyler)

不少民眾在生日時,都會選擇專屬自己的「客製化蛋糕」來慶生,但有時候遇到雷店家就會釀成悲劇。一名網友在臉書分享2張客製化蛋糕照片,不過照片曝光後卻笑噴不少網友,直呼「黑喜懶X吧...」。

一名網友在臉書社團「爆廢2公社」轉傳2張照片表示,「這蛋糕示意圖和食品也相差太遠了吧...」。從照片中可見,原本應該是肯德基炸雞桶造型的翻糖蛋糕,不僅有精緻的紙盒,上頭還放有逼真的酥炸金黃炸雞。

不過實體竟是一坨「咖啡色的棒狀物」附有隨意按壓的紋路,上面還插滿疑似薯條的黃色條狀物,而精緻的炸雞桶紙盒已被壓爛,讓網友笑回「做成滷的不好意思,附上火腿及薯條賠罪。」

照片曝光後,笑翻不少網友「這是大便懶覺的造型蛋糕嗎!?」、「便便!是便便!!」、「我以為看到懶覺全家桶...」、「不錯啊!地瓜還送薯條」、「我還以為是各種18禁的東西」、「忽然我有信心當蛋糕師傅了」、「蛋糕師傅請假,師傅兒子練習作業」。

據了解,這組照片是由南非一名網友(Karabo)18日在推特(@_AshleyTyler)所分享,他表示「這組照片一邊是他點的蛋糕示意圖,但送來的卻是如此」甚至進一步表示「蛋糕這樣就算了,味道還更糟」!

