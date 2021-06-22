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兩個美國正在浮現！　2790萬獎金等著仍拒絕接種疫苗

▲▼美國許多州政府即使祭出高額獎金作為獎勵措施，仍無法有效提高疫苗接種率。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國許多州政府即使祭出高額獎金作為獎勵措施，仍無法有效提高疫苗接種率。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國疫苗接種速度下降，縱使部分州政府祭出高額獎金要提高民眾施打意願，但成效不彰，專家指出，2個美國正在形成，分為打疫苗與不打疫苗兩組，而目前更具傳染力的Delta變種病毒已佔全美10%的病例，情況並不樂觀。

美國總統拜登目標於7月4日國慶日前讓全美70%的民眾至少接種1劑疫苗，目前全美約有65%的人已完成第一劑疫苗接種，但隨著接種率趨緩，這個目標幾乎已經確定無法達成。

許多州政府為了促進疫苗施打率，紛紛祭出獎勵措施來吸引民眾，但據美國政治新聞網站Politico分析，這些措施的成效並不大。舉例而言，俄亥俄州5月中宣布將提供5位幸運兒100萬美元（約新台幣2790萬元）的獎金，接下來的10天內，該州接種疫苗人數暴增10%，但四周過去，現在該州每日的接種人數甚至比5月中還少，而且即使州政府增加獎勵人數，該州成年人口接種一劑疫苗的比例仍屬全美後段班。

俄勒岡州隨後也跟進宣布提供100萬美元獎金來刺激打氣，但疫苗接種率並未出現顯著性的成長。而上週北卡羅來納州推出類似彩券的獎勵措施後，初步數據顯示該措施也沒有提高當地的疫苗接種率。

美國哥倫比亞大學流行病資源與應對計畫的瑞德納（Irwin Redlener）表示，人們根本不買帳，不管是給甜甜圈、汽車還是100萬美元，這些獎勵措施幾乎不起作用。

疫苗施打率下降加上Delta變種病毒在全美境內肆虐，官員警告美國的「機會之窗」正在關閉。密蘇里州地方官員艾倫（Scott Allen）表示，「如果我們不提高疫苗接種率，我不可能會看到情況好轉」。該州在過去兩週時間裡，每日感染和住院人數幾乎翻了一倍。

隨著美國加強疫苗接種計畫，美國每日新增確診病例就穩定在平均1.5萬例，但完成一劑疫苗接種的人數已從4月中旬的約200萬人降到現在約36萬人，另外據《紐約時報》（New York Times）追蹤，每日接種疫苗的人數也從4月中的462萬劑高峰降到約100萬劑。

美國貝勒醫院（Baylor College of Medicine）疫苗專家霍泰茲（Peter Hotez）接受BuzzFeed訪問時表示，「我稱之為兩個新冠國家」。指的是分為已打疫苗與未打疫苗的兩個群體。另外美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）的計算生物學家柯柏（Bette Korber）也告訴BuzzFeed，她預計Delta變種病毒將會在幾週內成為美國最常見的變異病毒株。

英國《衛報》（The Guardian）指出，2個美國的界線在很多方面可能反映出紅色州與藍色州的政治分歧。哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀（CBS News/YouGov）的民調顯示，目前只有52%的共和黨人表示他們部分或全部接種了疫苗，29%的共和黨人表示他們無意接種疫苗；相比起來，77%的民主黨人表示他們已接種了疫苗，只有5%的人拒絕施打疫苗。

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