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苗博雅揭北農、士林長照共通點　酸柯文哲同心圓變3公分

▲▼0409台北市議會,台北市議員苗博雅就是否贊同核四商轉問題質詢柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北農產公司及士林某長照中心爆發群聚感染。台北市議員苗博雅21日指出，這兩案共通的問題都是疫調、匡列、隔離、篩檢不確實，無法確實消滅隱形社區傳播鍊，這正是進入三級警戒以來，她最憂心的問題。

苗博雅在臉書表示，北農零號病人最早在5月12日就出現，傳到現在超過1個月，目前一市、二市已發現45人確診，環南市場也出現15個病例，更讓人擔心的是，批發市場人流南來北往，實際蔓延範圍恐比現在看到的更大，1個月以來，北市府沒運用實聯制，將所有可能接觸者找出做篩檢與隔離，也沒和北北基桃生活圈妥善溝通，反而是外縣市找出確診者，作疫調後才發現確診者有北農接觸史或足跡。

苗博雅指出，匡列、隔離、篩檢的問題，必須立即改善，才有機會截斷病毒傳播鍊，但市府卻著重在「打疫苗」，疫苗打了要2週才會產生保護力，且保護力是「保護不會重症死亡」，但有可能染疫，也可能帶病毒傳染給別人，換言之，以北農案而言，現在打疫苗，只是降低2週後因染疫而死亡的機率，但病毒還是會繼續傳，隱形傳播鍊也不會因為打疫苗而斬斷，建議中央比照京元電子群聚案，協助北市府做疫調、匡列、隔離、篩檢，並成立跨縣市溝通平台，防止隱形傳播鍊在全國蔓延。

至於士林某長照中心，苗博雅指出，洗腎住民在6月7日發病，6月8日PCR確診，長照中心6月8日當天就通報衛生局，長照中心確定有即時通報，市府說長照中心有隱匿要開罰，顯然有誤，安養護機構染疫非常危險，政府應立即介入做全院篩檢，想不到士林某長照中心案，竟是因為篩檢費用的問題卡關，長照中心第一時間自費10萬元做全院快篩，並於6月9日向市府求助，希望市府幫忙做全院PCR篩檢（快篩不夠精確，有偽陰性問題，但長照中心一時之間沒辦法負擔全院PCR費用）。

苗博雅提到，當時市府窗口表示無法派人到長照中心做公費篩檢，要請示長官，之後就沒下文，只能請長照中心自行帶長者去醫院做自費快篩，幾十位需要長照的長者，如何全部帶去醫院做快篩？市府承辦人員表示沒公文，無法派車，請長照中心自行找自費代步工具，長照中心只好自力救濟，逐步做PCR篩檢，有發現確診就通報，直到6月12日，市府才協調醫院協助長照中心做PCR，6月14日成立專案群組，才派出防疫巴士、救護車協助住民移出，到6月16日才全院篩檢完畢，從9日到16日，這中間流失的不只時間，還有寶貴的搶救生命的機會。

苗博雅提及，士林某長照中心群聚案，從6月8日一個案例，14天內演變成47人確診，3人不幸往生，若6月9日就確實匡列、隔離、篩檢，並即時安排移出，或許能避免悲劇，理解市府的公款動支有一定的程序，萬一違反法令還會被市府高層送政風送檢調，所以她不責怪基層人員，但按既有規定，若匡列為接觸者，都是公費PCR篩檢，怎麼會有市府無法出錢做全院PCR的問題？除非沒去匡列為接觸者。

同時，苗博雅也質疑，就算無法做全院公費PCR、公費派車，也可運用民間善款先墊付，後續再討論如何分攤，怎麼會因為費用問題，拖延救命的寶貴時間？除非善款的動支還沒有具體辦法，錢先進來卻不能用，市府募款專戶已募到3億7千多萬，早應該有緊急運用的相關程序，實在不應該因篩檢費用、交通工具費用的問題，拖延到搶救生命的時間。有善款不用，平白損失搶救生命的時間，也是一種浪費。

此外，苗博雅也特別提到某百貨公司櫃姐染疫的案件。苗博雅指出，櫃姐在台北市上班，住新北市，6月5日確診，6月11日新北市疫調通知台北市，櫃姐在確診前都有持續上班，按照台北市的「同心圓」「冷區殲滅」政策，市府應該「主動詢問有接觸未匡列」的人有沒有做快篩的意願，想快篩就可快篩，但百貨公司同樓層的其他員工，遲至6月11日看新聞才知道有人確診，許多員工有意願做快篩，但等到6月17日，都沒任何市府人員來詢問，也沒人告知如何篩檢。

苗博雅表示，該百貨公司其他員工因求助無門，所以向她陳情，她詢問多個市府相關單位，得到的結論是，因為確診者不住台北市，所以同心圓不適用，即使上班地點在台北市也不適用，若擔心就自己想辦法做快篩，喊得嚇嚇叫的「同心圓」「冷區殲滅」遇到跨縣市案例，立刻破功，變成直徑3公分，無法發揮任何主動偵測殲滅的作用。

苗博雅說，還有太多的狀況，實在一言難盡，總之，對應目前的緊急情形，有3點具體建議包括：一、北農案、士林某長照中心案，再次顯示即時匡列、隔離、篩檢、通報的重要性，希望市府不要再發明新名詞，先把過往一年半證實有效的方式做好。

二、打疫苗不能取代匡列、隔離、篩檢，打了疫苗只是保護不會重症，還是有可能染疫，還是有可能傳染給別人，疫苗已普及施打的國家，最大的成效是減少重症、防止醫療崩潰，並沒有達成清零，匡列、隔離、篩檢才能斬斷傳播鍊，希望市府不要又陷入「疫苗斬斷傳播鍊」的迷思。

三、針對各種緊急狀況，市府高層應針對善款運用制定簡明、易懂、便利基層公務員緊急運用的辦法，搭配以公開透明的方式讓各界檢視善款去向，不要辜負捐款人的愛心。

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