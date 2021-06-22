疫情新階段！歐美不再緊盯「確診數」　改為學習與病毒共存

▲英國廣泛施打疫苗，但如今Delta病毒病例激增，延遲全國大解封日期。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《彭博社》報導，新冠疫情進入新的階段，歐美等接種率較高的國家如今不再緊盯確診數字，而開始設法將新冠肺炎變得如同流感一樣可控，學習如何與病毒共存，並且避免實施新封鎖。但是，對於較難取得疫苗的亞洲部分地區與開發中國家而言，感染人數仍是防疫重點。

歐美國家展開接種計畫前，確診激增幾乎代表著住院與死亡病例暴增，各地執政者面臨公衛體系壓力，被迫限制公共生活、干預經濟活動，並強迫罹患其他病症的民眾延遲重要治療或手術。如今，隨著富裕國家脆弱族群的接種率增高，感染與死亡人數間的關聯也逐漸減弱，官員與科學家迫切想要知道，擴大接種是否能夠打破上述循環。

▲美國流行病學家努茲歐（Jennifer Nuzzo）認為，未來可能進入僅監測住院病例的階段。（圖／達志影像／美聯社）



舉例而言，英國目前約46％人口完全接種，每日死亡人數降至去年夏天以來最低。但衛生部（PHE）於18日指出，更具傳染力的Delta病毒（印度變種病毒）在過去一周幾乎翻倍成長，住院病例也隨之上升，但其中大多數患者尚未完全接種。

英國首相強生（Boris Johnson）於21日宣布將全國大解封日期推遲4周，以利更多成人施打第2劑疫苗，防範Delta病毒。如果住院與死亡數能夠保持在較低數字，新冠肺炎似乎逐漸從無法控制的疫情大流行，趨向流感般的季節性疾病，這也是政策制定者的目標。

《彭博社》指出，科學家們認為，各國經歷1年多以來消滅病毒的努力後，可以調整政策與看待疫情的方式，轉而將新冠肺炎視為地方流行病（endemic）；病毒明年秋冬的盛行率（prevalence）將成為重要指標，但廣泛接種國家最終應該能夠如同防範流感一樣應對新冠。

▲美國許多州已降低公布疫情數據的頻率。（圖／路透）



美國約翰．霍普金斯大學建立了全球最完整的疫情追蹤平台之一，新冠資源中心流行病學家努茲歐（Jennifer Nuzzo）表示，「我們可能進入僅監測住院病例的階段」。該國大約24州已降低公布疫情數據的頻率，佛州如今甚至每周通報一次，被視為疫情樂觀主義或者疲勞情緒跡象。

儘管如此，對於缺乏疫苗的地方而言，即使疫情小規模爆發也必須視為重大威脅，公衛官員仍從確診數字上轉移注意力。報導中舉例，中國與台灣新增確診數字一度降至幾乎為0，但在此情況下，即使僅新增1例也須嚴加關注；台灣的疫苗施打速度緩慢，因此特別容易受到病例激增影響。

值得注意的是，若各國想要在短期內達到0確診目標，恐怕是不實際的。即使對於廣泛接種的地區而言，確診數字依然非常重要，因為隨著病毒日益廣泛傳播，變異成更致命、更具抗藥性毒株的可能性越高。儘管目前變異株受到疫苗有效控制，但相關病例上升就可能對公衛體系構成持續擴大的威脅。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast