英大肚男「體內累贅重40公斤」！　呼吸困難：我的心肺快被壓碎了

▲希吉斯說，他的心、肺、胃「正在被壓碎」。（圖／翻攝自臉書「Rev Comps」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國54歲男子希吉斯（Warren Higgs）的肚子和孕婦一樣大，表面皮膚還因為過度膨脹而血管清楚，但他懷中沒有嬰兒，而是有兩個像氣球一般不斷脹大的腎臟。希吉斯深受其擾，不僅曾經嚴重中風，現在巨大的腎臟甚至會壓破或擠碎他的心臟和肺臟。

根據BBC、《紐約郵報》報導，希吉斯罹患的是自體顯性多囊性腎臟病（PKD），這是一項遺傳疾病，囊腫會隨著時間在他的腎臟內部增生，導致他的腎臟與常人不同，會一直慢慢長大。希吉斯39歲時曾經歷嚴重中風，導致全身右半部癱瘓，也是因為自體顯性多囊性腎臟病導致。

希吉斯49歲時，腎臟開始如氣球般鼓大，他的醫生表示儘管器官肥大是PKD的副作用，但希吉斯的兩個腎臟都已經腫成原來的5倍大了。根據希吉斯最近一次的診斷結果，他一邊的腎臟體積是長寬16英吋（約40.64公分）和10.6英吋（約27公分），另一邊則是19.2英吋（約48.8公分）和11英吋（約28公分），而且每邊重近44磅（約20公斤），相當他體內多出近40公斤的重量。

希吉斯的腎臟重量打破紀錄，此前的紀錄保持者在印度，重量是16.3磅（約7.4公斤），但這並不是一項令人引以為傲的紀錄，因為很可能會危及他的性命。不僅腎臟肥大，就連泌尿腺也是正常的數倍大，希吉斯說泌尿腺正在壓碎他的胃、心還有肺。

受訪讓記者拍照時，希吉斯的笑容燦爛，但他每分每秒都在經歷難受的苦痛，因為他無法移動，呼吸也變得非常困難，「你就是什麼都不能做」。不過所幸希吉斯準備要接受一場手術，完全的卸除這兩個大麻煩，而且他還打算把腎臟擺在家中紀念，就像是外出打獵的戰利品。

不過即便能靠手術摘下腎臟，也不代表希吉斯從此就能無憂無力，他必須固定做腎臟透析（洗腎），而且長期久坐不動的身體也要盡快復健。