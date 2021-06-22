媽逼14歲女簽賣身契！她遭大叔性侵14次　內容曝：提告要賠500萬

▲莊男、花花均被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台南報導

台南一名狠心的母親「花花」（化名）為了錢財，竟然逼年僅14歲的女兒「阿桃」（化名）和一名50多歲的莊姓男子簽下賣身契。其內容包含了同意阿桃與莊男交往，甚至還言明同意兩人發生性關係，如果提到將賠償500萬元等，而莊男利用這點，在違反阿桃的意願之下與其發生14次性關係。對此，台南地院審理後，判其3年9月徒刑。

判決指出，阿傑是台南某釣蝦場的主任，他得知阿桃家中不寬裕後，向花花提議讓其女兒跟他發生性關係，以此換取金錢，而花花同意之後，就將阿桃帶往某間超市外面與莊男會合，雙方在該處簽下極為誇張的賣身同意書，其內容提到「立約人花花同意女兒阿桃，與莊男為男女朋友關係，並同意有其性關係，阿桃亦同意，期間阿桃不得交其他男友，花花、阿桃不得對莊男提出任何官司告訴，若違反上訴兩項，花花、阿桃共同負擔任何法律責任，並無條件共同賠償莊男500萬元」。

除此之外，雙方還簽下「阿桃因生活困難，向莊男借貸每個月1萬元，分四次匯入指定帳戶內」莊男以上開金錢、買衣服送阿桃之代價，誘使阿桃與其發生性交行為，共計14次，而阿桃的父親癱瘓在家，見妻子不顧自己勸阻，一意孤行地將女兒賣身給莊男，氣得對妻子提告，誓言為女兒討回公道。

阿桃的父親證稱，「莊男曾經來到家中，說很喜歡我女兒阿桃，每個月要給她1萬生活費，等到她18歲會拿50萬元的聘金娶她，他對我老婆洗腦很多次，我老婆也跟我說好幾次，我都回不可能，我女兒現在才幾歲，才國二，莊男都幾歲了，我很明確的拒絕，當時我老婆沒有工作，但我有給她錢當作生活開銷，我有叫我老婆不要再跟莊男聯絡，但我老婆那時精神狀況不是很好，至於為何莊男要載她們出去，去哪邊她都不敢講。」

阿桃也證稱，「那天莊男拿出兩分紙，向信紙一樣畫直線，上面有寫字我沒看，當時他們在講話，但我聽不懂他們在講什麼，莊男叫我在上面蓋章簽名，簽完之後每個禮拜六日就要跟他去旅館，莊男友叫我脫衣服，我想要反抗但沒力氣，他就開始對我做那種事情。」此外，花花起初還辯稱，自己沒有逼迫女兒，還說自己很開放，會給小孩自由，不知道雙方去汽車旅館，還說知道女兒出去就會有錢，這筆錢對家裡有幫助等語。

不過，法官勘驗各項證據後不採信其辯詞，認為莊男、花花的行徑已經嚴重導致阿桃身心重創、且難認兩人有悔悟之心，依共同犯引誘少女唯有對價之性交罪，共十四罪，判處莊男有期徒刑3年9月；依共同犯引誘少女為有對價之性交罪，共十四罪，判處花花有期徒刑3年1月。