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美250萬劑贈台疫苗「兩波一次送」　8000萬劑疫苗計畫不會再分配到

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

白宮今天公布第二波5500萬劑疫苗海外分配計畫，其中1600萬劑將分給亞洲。台灣雖在列，但據了解，美國近日贈台的250萬劑疫苗已是首波及第二波配額加總，後續不會再分到疫苗。

▲▼美國贈送250萬劑莫德納疫苗給台灣,陳時中,AIT處長酈英傑。（圖／指揮中心提供）

▲美國贈台250萬劑莫德納疫苗快速配抵台灣。（圖／指揮中心提供）

美國總統拜登（Joe Biden）5月宣布將釋出8000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗到海外，協助他國抗疫。白宮6月3日宣布首波2500萬劑疫苗釋出細節，今天則公布剩餘5500萬劑的分配計畫。

白宮指出，第二波疫苗分配計畫中的4100萬劑疫苗，將透過全球取得機制（COVAX）平台釋出，其中拉丁美洲與加勒比海地區分配1400萬劑、南亞與東南亞分配1600萬劑，約1000萬劑則是提供給非洲地區。

至於其餘的1400萬劑疫苗，則會與區域優先重點及其他國家分享，例如哥倫比亞、阿根廷、海地、多明尼加、哥斯大黎加、巴拿馬、菲律賓、越南、印尼與南非等。

根據白宮的細節說明，透過COVAX給南亞與東南亞的1600萬劑，將分配給印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、不丹、菲律賓、越南、印尼、泰國、馬來西亞、寮國、巴布亞紐幾內亞、台灣、柬埔寨與太平洋島國。

白宮今天未對個別國家分配到的疫苗數量做說明。

台灣雖在第二波分配名單上，但據了解，美國政府19日交付的250萬劑莫德納疫苗，包含台灣首波分到的75萬劑及第二波分到的175萬劑，美方是將兩批疫苗一起運送。亦即台灣後續不會再從美國8000萬劑疫苗捐贈計畫中，分配到疫苗。

對此，駐美代表蕭美琴表示，有一部分確實是台灣方面爭取，將第二波配額早點一次提供應急。至於後面的全球援助如何分配，美方會視全球疫情變化和各國需求，隨時做動態的評估。

至於會不會持續向美國爭取捐贈台灣疫苗，蕭美琴說，會依照國內的指示辦理。

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