快訊／6／28有望微解封？陳時中下午2點記者會說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波新冠肺炎本土疫情已經延燒一個月，近期終於看見趨緩跡象。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言「確診數字下降中。」眼看6/28三級期限快到，這兩日又爆出台北農產運銷公司群聚，三級警戒是否取消仍有待觀察。指揮中心也將持續在今下午兩點召開記者會，說明最新疫情資訊。

北農群聚感染擴大，截至昨日累計20名員工、18位批發市場/零批場攤位承銷商確診，整個工作場域共計47人確診，據了解還有7名派遣工也確診，但未列入計算當中。面對北農群聚案件，陳時中也提到，昨日北市決定設立前進指揮所，是否休市由地方政府決定，但建議「該降載就降載」。

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針對北農群聚，醫療應變組副組長王必勝前天也有到台北市政府分享之前處理諾富特、苗栗電子廠等群聚事件的經驗，最終北市府也決定要在北農設立前進指揮所。

另外，指揮中心昨日也公布最新公費疫苗接種對象，從7類增為10類，孕婦、50歲以上族群都入列，累積可接種數達1492.4萬人。

新版公費疫苗調整第六到十類接種對象，將孕婦增列在第六類，65歲至74歲長者、19至64歲具有易致嚴重疾病高風險疾病者，以及50至64歲成年人，則分別列在第八至十類。