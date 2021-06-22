荷蘭將台灣納入「低風險國家」　24日起入境免隔離、免陰性報告

▲荷蘭宣布將台灣納入低風險國家，入境免隔離、免陰性報告。圖為荷蘭阿姆斯特丹中央車站。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

繼歐盟日前宣布，將台灣納入「白名單」解除「非必要旅行」限制，也就是讓台灣人可以赴歐旅遊之後，各國的相關執行細則也陸續公布，荷蘭（尼德蘭）已在政府網頁上宣布，將台灣列為低風險國家，從24日起，不僅入境免隔離，也不用提供陰性報告就可以前往。

荷蘭政府網站列出的低風險名單包括，阿爾巴尼亞（從 6 月 24 日起） 、澳洲、中國（含中國大陸、香港、澳門，且須互惠為前題） 、以色列、日本 、黎巴嫩（從 6 月 24 日起）、紐西蘭、北馬其頓（6 月 24 日起）、盧安達、聖馬力諾、塞爾維亞（從 6 月 24 日起） 、新加坡、南韓、台灣（6月24日起） 、泰國、美國（從 6 月 24 日起）、梵蒂岡。

▲荷蘭政府宣布將台灣納入低風險國家。（圖／翻攝自荷蘭政府官網）



歐盟18日正式宣布將台灣加入白名單，審查名單的標準包括，過去14天內每10萬居民病例數低於75例、採檢陽性率低於4%，以及每10萬人篩檢率達300人等。

歐盟的白名單，相當於同意台灣人可以前往歐洲進行「非必要旅行」，也就是可以前往觀光旅遊，但是是否需要持陰性證明、是否需要隔離等細則政策，則由各成員國自行決定。

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