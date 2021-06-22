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疫情下電商夯爆！日收百封「影音履歷」　486先生揭３大NG地雷

▲影音履歷成求職關鍵 486先生揭三大NG地雷。（圖／486團購網提供）

▲使用影音履歷作為求職者第一關的企業越來越多。（圖／486團購網提供；下同）

記者胡至欣／整理報導

6月畢業季，不少新鮮人即將進入職場，疫情下逆勢成長的電商成為求職大熱門。近期企業改採線上面試的比例大幅提高外，對於能夠展現自信、個人優勢的「影音履歷」也越來越重視。

▲影音履歷成求職關鍵 486先生揭三大NG地雷。（圖／486團購網提供）

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▲視訊面試力是疫情期間求職者是否能脫穎而出的關鍵。

電商平台486團購網今年首次徵求「職缺開發師」，由求職者依自我專長提出合適的職稱，甚至薪資待遇也自己喊，由於對工作經驗及年齡皆無設限，每日收到近百封影音履歷，負責人486先生就觀察發現，疫情之下應屆畢業生對於求職表現十分積極，欲求轉換跑道的求職者與二度就業的女性也不在少數，但卻有很多人踩到NG地雷。

地雷一：穿著過於居家隨便

幾項求職者常犯的問題，首先就是在影片中穿著過於居家隨便。影音履歷是面試官對求職者的第一印象，過於輕便的穿著顯示對公司以及這次機會不夠重視，面試官通常也不會在這支影片上浪費太多時間。

地雷二：偷瞄小抄或大字報

其次是在影片中明顯看出求職者偷瞄小抄或大字報。486先生指出，影音履歷的優勢就是觀察求職者的口語表達、態度及儀態眼神，若連短短兩分鐘的自我介紹影片都要看小抄，表示準備不夠充分或對自己陳述的內容沒有自信，也不會是公司的最佳人選。

地雷三：長篇大論沒有重點

最後，影音履歷務必簡潔有力，掌握影片最前面黃金30秒，破題說出自己的強項是最吸引面試官的作法。清楚表達出對公司的想法和自己的專長領域，避免長篇大論卻沒有重點。另外，若公司對影音履歷有特別註明要求，例如不要超過2分鐘，就千萬不要提供超時的影片，這說明求職者對公司要求的細心度、理解力以及執行力，若連基本的要求都無法達標，當然也不可能是公司需要的人才。

486先生提醒求職者，應在鏡頭前表現出對公司的認識與了解、突顯自我專長，同時也需注意服裝儀容、穿著得宜，才能幫自己加分，進一步取得面試的敲門磚。

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