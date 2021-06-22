如太陽般炙熱的大型裝置　穿梭其中思考生命的意義

「我希望透過創作表達對太陽的感激，感謝它提供能量、真理和力量給身在地球的我們。」以巨大的纖維裝置聞名的巴西藝術家埃內斯托·內托（Ernesto Neto），近期又推出了新作品，這些不規則、有機的纖維形體，提供穿梭在其中的觀眾特殊的感官經驗，從中思考生命的意義。

Ernesto Neto 生於1964年的里約熱內盧（Rio de Janeiro），為巴西相當具代表性的當代藝術家。多年來，他總是喜歡用彈性纖維和棉布來創作，並且讓不規則的形體佔據整個展間，目的是讓觀賞著走入作品中，體驗置身在奇異的世界或迷宮的感覺，從而探索對生命的價值...

Ernesto Neto 這次推出的大型裝置作品名為「Sun Force Ocean Life」，同樣是以手工編織，色彩以黃色、橙色和綠色交織而成，既溫暖又震撼。「這些裝置象徵著『火』，也就是世生命得以生存的重要能量」Ernesto Neto 這麼說。

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圖文來源：Colossal

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