全國50萬人死亡堅持要等「輝瑞疫苗」　巴西人拒絕接種科興、AZ

▲巴西即使50萬人染疫死亡，堅持打輝瑞疫苗。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

全球疫情熱區之一的巴西，染疫死亡人數超過50萬人，僅次於美國排名世界第二，至今幾乎沒有任何緩解的跡象，但是當地居民現在紛紛拒絕接種他們認為「不合格的疫苗」，堅持等待供不應求的輝瑞疫苗。

根據《彭博社》（Bloomberg）報導，在聖保羅民眾會要求診所接種這家美國公司的疫苗，如果沒有他們通常會直接離開，為了節省時間，某些醫療中心會直接掛起「沒有輝瑞疫苗」的告示牌，少數還有輝瑞存貨的接種中心都大排長龍。

一位29歲的女教師塔瓦瑞斯（Maressa Tavares）說，2周前有機會在里約熱內盧接種疫苗，但是在父親的要求下，她選擇等輝瑞，「對我來說，選哪一種沒有太大的區別，但是父親有很強烈的信仰」。

▲巴西新冠肺炎死亡人數超過50萬人，僅次美國世界第二。（圖／路透社）



全國2.13億人口的巴西，每天約有2000人染疫死亡，但是不願意接種輝瑞以外的疫苗的情緒，阻礙疫苗覆蓋率的推進，如果巴西持續成為新變種病毒的溫床，這個大流行可能再度肆虐全球。

▲巴西總統質疑科興的「來源」。（圖／路透）



巴西政府數據顯示，中國科興和英國AZ疫苗，約佔所有疫苗供應量的96%，輝瑞卻僅佔4%。

▲AZ疫苗則是受到血栓與沒有獲得美國等影響，讓巴西民眾接種意願不高。（圖／路透）



儘管巴西醫界一再呼籲民眾，應該接種任何種類的疫苗，但科興的效率遠低於其他疫苗，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）抨擊這種疫苗的「來源」一度還揚言拒絕購買；至於AZ則是因為血栓副作用，以及尚未在美國獲得授權，導致接種意願受到影響。

《彭博社》數據顯示，在巴西已經施打8600萬劑疫苗，接種過1劑人口佔總人口30%，接種過2劑人口僅佔12%。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘