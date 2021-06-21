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荷蘭接種AZ死亡36例「輝瑞301例」　台籍護理師分析真實原因

▲▼ 荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭接種疫苗的數據顯示，接種輝瑞的死亡數還比AZ多很多。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台灣開始75歲以上長者大規模接種疫苗以來，截至21日累積84起接種後死亡事件，由於接種的都是AZ疫苗，遭外界質疑AZ疫苗的安全性。一位旅居荷蘭（尼德蘭）的台灣護理師分享荷蘭開打疫苗的數據，截至6月第一周，接種AZ疫苗後死亡36例，接種輝瑞後死亡則是301例。

「Leven in Nederland 台灣護理師的荷蘭生活記實」（以下簡稱台灣護理師）在臉書發文指出， 截至六月第一週通報數據：總共施打數約1040萬劑，包括BNT/Pfizer, moderna, AZ 跟嬌生。第一劑施打後死亡人數分別是218 （輝瑞）, 23 （莫德納）, 33 （AZ）, 0（嬌生）, 5 （廠牌不明）。

第二劑施打後死亡人數分別是83 （輝瑞）, 15 （莫德納）, 3 （AZ）, 1 （廠牌不明）死亡381例中，249人為80歲以上，97人介於65-79歲，33人小於65歲，2人年齡不明。

▲▼輝瑞疫苗（Pfizer）。（圖／路透）

▲台灣護理師分析，在荷蘭接種輝瑞疫苗後死亡數比較多，是因為高危險群大多接種輝瑞。（圖／路透）

從數據來看，在荷蘭接種輝瑞死亡案例較多、AZ較少，台灣護理師分析，荷蘭的高危險族群全部都是接受mRNA疫苗，也不是BNT/Pfizer 比較容易有死亡病例，而是荷蘭大多都是打這支疫苗。

台灣護理師提出截至6月的統計數據，荷蘭疫苗施打後死亡人數比例：381/10,400,000=0.00003663。

台灣護理師說，在荷蘭媒體並沒有大幅報導施打疫苗死亡的事件，高齡接種比例還是很高，65歲以上的一劑接種率高於90%，完全接種的比例也從55-88%不等，完全接種比例在65-69歲比較低的原因是，很多這個年齡層的人，在下週開始才會施打AZ第二劑。

台灣護理師強調，打疫苗好不好？在社區感染風險高的時候當然好，畢竟每種疫苗都能達到一定比例防重症的效果，從荷蘭前一陣子發布的報告可以確認，在老人群體中施打疫苗，更是利大於弊，完全接種後，大大降低了75歲以上重症跟死亡的比例。

台灣護理師也說，「要不要接種當然是個人選擇，但是從荷蘭的經驗告訴我，輪到了，就去打」尤其是年紀大的，有慢性病的，高風險族群們，保護自己，也保護身邊的人，不想打可以嗎？當然可以，自己的健康，自己決定，自己負責。

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